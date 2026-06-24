Žáci školy v Cukrovarské ulici čekají změny. Budova projde rozsáhlou modernizací
Město Mělník připravuje rozsáhlou rekonstrukci budovy základní školy Jindřicha Matiegky v Cukrovarské ulici. Stavební práce mají začít během letních prázdnin a potrvají přibližně šest měsíců. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zlepšení podmínek pro žáky i zaměstnance školy.
V rámci modernizace dojde k výměně oken, zateplení budovy, obnově fasády a instalaci nového osvětlení. Součástí projektu bude také tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
Rekonstrukce si vyžádá dočasná organizační opatření. Některé třídy budou po dobu prací využívat prostory školy Jindřicha Matiegky v Pražské ulici. Kvůli přípravám na stavební práce vyhlásilo vedení školy pro žáky z budovy v Cukrovarské ulici od 24. června několik dní ředitelského volna.
Předpokládané náklady na rekonstrukci dosahují téměř 25 milionů korun bez DPH. Po dokončení by měla škola nabídnout modernější prostředí a výrazně úspornější provoz.
Fotografie převzato: www.zsjm-me.cz