Žáci a studenti ve Středočeském kraji vybrali přes 17 tun použitých elektrospotřebičů

Přes 17,6 tuny vysloužilých elektrospotřebičů vybrali v roce 2024 žáci a studenti v Středočeském kraji ze škol zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Prostřednictvím sběrového partnera, neziskové společnosti ELEKTROWIN a.s., již Recyklohraní předalo všechny tyto spotřebiče na recyklaci.

Ve Středočeském kraji se loni do sběru elektrospotřebičů zapojilo 127 mateřských, základních a středních škol. Celorepublikově to bylo 792 škol a celková hmotnost vybraného elektra dosáhla hodnoty 134 tun. V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět žáci a studenti nejen třídí, ale zapojují se rovněž do praktických a hravých aktivit a úkolů, při kterých se učí, proč je tak důležité třídit a recyklovat – a to nejen elektro, ale i baterie, plasty, papír a další odpad. S Recyklohraním se vzdělávají také v odpovědné spotřebě, šetření vodou nebo klimatické změně.

„Pro nás v Recyklohraní je radost vidět, když učitelé ve školách propojují výuku s praxí, zapojí nejen samotné děti, ale také rodiče a někde se daří vtáhnout do sběru celou obec. Těší nás každý drobný spotřebič, který žáci a studenti vyberou. Přináší jim to osobní zkušenost s tříděním a recyklací, a i díky tomu se pro ně třídění stává zcela přirozenou věcí. To je to, o co nám jde především,“ doplňuje výsledky Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s.

Pedagogové mohou pro výuku využít metodickou podporu od Recyklohraní – mimo jiné výukové scénáře, webináře, tematická videa i dílčí aktivity. V posledním roce se školy mohly například zapojit do literárního úkolu Příběh spokojeného elektrospotřebiče, a dále do úkolů Záhada zmizelých mobilů nebo Recyklační výzva: Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie.

V Recyklohraní je aktuálně zapojeno téměř 4 tisíce škol

Ve školním vzdělávacím programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je aktuálně registrováno 3 929 mateřských, základních a středních škol. Všechny se mohou zapojit do sběrových a vzdělávacích aktivit. Účast v programu je zcela zdarma a veškeré potřebné základní informace, včetně metodických materiálů, jsou na www.recyklohrani.cz.