Za výrobu a distribuci pervitinu padla obvinění

Mělničtí kriminalisté v uplynulém týdnu zahájili trestní stíhání dvou osob, 44letého muže 33leté ženy, které obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropní mi látkami a s jedy.

Podle šetření kriminalistů bylo zjištěno, že nejméně od srpna loňského roku měli oba nakládat s pervitinem. Obviněný muž měl podle policistů v Kralupech nad Vltavou pervitin vyrábět a ve své malé domácí varně vyrobit zhruba 300 g pervitinu.

Drogu pak prodával nebo poskytoval dalším několika osobám a to až do druhé poloviny února, tedy do doby kdy, byl zadržen policisty. Obviněná žena drogu nevyráběla, ale i ona jí prodávala nebo poskytovala dalším osobám v Kralupech nad Vltavou. Jelikož byl muž v uplynulých letech odsouzen za drogovou trestnou činnost, hrozí mu nyní vyšší trest a to až desetiletý. Muž, který je cizinec byl navíc po vykonání předchozího trestu z České republiky vyhoštěn s tím, že se až do roku 2029 nesmí na území naší republiky vrátit, což porušil. Dopustil se tak navíc i přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázáním. Obviněné ženě za distribuci drog hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

