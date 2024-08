Výstavba okružní křižovatky v Kralupech nad Vltavou se protáhne

V průběhu letních prázdnin začala v Kralupech nad Vltavou výstavba okružní křižovatky v městské části Lobeček, která mimo jiné zahrnuje i výstavbu nových parkovacích míst na Předmostí. Akce byla už předem rozložena do několika etap s cílem co nejméně omezit tranzit přes město. Smělý plán ovšem brzy narušila skutečnost týkající se nezbytného položení nové kanalizace. Tímto krokem dochází ke značnému posunutí termínu dokončení, přičemž předepsaný plán jednotlivých etap již neplatí. Akci realizuje Středočeský kraj (křižovatka) v součinnosti s městem (parkovací stání, chodníky, výsadba zeleně).

Aktuální stav

Momentálně je uzavřena třída Legií. Objízdná trasa vede ulicí Masarykovou a Revoluční, a to v obou směrech. Další opatření se týká ulice Třebízského, která je rovněž neprůjezdná, mimo jiné i z důvodu výstavby autobusových zastávek. Pro tuto ulici

vede objízdná trasa po silnici III/00811, tedy ulicí V Pískovně. Ulice Mostní je průjezdná oběma směry.

Do 15. 10. 2024 bude uzavírka v místě shodná se současným stavem. Realizační firma v tomto období plánuje udělat maximum prací jak na vnitřním kruhu křižovatky, tak na ostrůvcích v Mostní, aby byla doprava na průtahu městem co nejméně omezena. Také se pokusí co nejdříve otevřít výjezd ze třídy Legií.

V termínu od 02.09. do 15.10. 2024 bude provoz na křižovatce ulic Mostní x Masarykova x B. Němcové dočasně řízen semafory (viz nákres). S touto situací dále souvisí přechod pro chodce mezi Seifertovým náměstím a KD Vltava, kde bude čekací doba navýšena o cca dvě minuty. Důvodem je snaha o co největší dopravní pružnost v dané lokalitě.

DALŠÍ ETAPY STAVBY

Dříve uveřejněné časové etapy výstavby již neplatí. Ke změně situace došlo vlivem nepředvídatelných komplikací. Ulicí Mostní vede dešťová kanalizace, která je v majetku Středočeského kraje, právě do ní se měly během výstavby napojit nové uliční vpusti. Při zahájení výkopových prací však bylo firmou Strabag zjištěno, že je kanalizace neprůchodná/zarostlá kořeny. Z tohoto důvodu byl proveden hloubkový průzkum, jenž potvrdil potřebu vykopání staré kanalizace a položení nové, oprava již nebyla možná. Tato situace tedy zásadně narušila původní harmonogram prací, který je nyní doplňován o nová inženýrská opatření. Celá akce se tak bohužel prodlouží.