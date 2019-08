Výstava Anny Niklové představí zajímavou uměleckou techniku

Až do 22. září bude možno shlédnout výstavu grafik mladé výtvarnice Anny Niklové v mělnické Galérii Ve Věži, jenž byla zahájena slavnostní vernisáží 18. července.

Anna Niklová se narodila v Praze do umělecké rodiny výtvarníka Petra Nikla jehož práce byly k vidění i ve zdejších prostorách. V patnácti letech se přestěhovala s rodinou do New Yorku, kde vystudovala ilustrační obor na High School of Art & Design a bakalářské studium ilustrace na Fashion Institute of Technology. V New Yorku se účastnila několika skupinových výstav a minulý rok jezdily její kreslené ponožky pár měsíců v pražském metru v rámci projektu PrahArt. Rovněž ilustrovala dvě knížky pro děti, Kryštofe, hoď mi žlutou! a biblický příběh Ester. Kromě ilustrací se věnuje také ručně psanému písmu a nejraději tiskne technikou sítotisku a Risografu.

A právě zde vystavené grafiky jsou výběrem různých sérií tisků, nakreslených částečně ručně a částečně tabletou ve Photoshopu, a následně tisknuty technologií japonského Risografu. Z toho rovněž vyplývá i název této výstavy – RISO. Risograf je vyráběn od roku 1986 za účelem levné a rychlé reprodukce středních nákladů, funguje trochu jako mechanizovaný sítotisk, tiskne barvy v jednotlivých vrstvách skrz matrice z banánového papíru. Návštěvníky určitě především zaujme jeho specifická vizualita, proměnlivost různých barev v reakci jak na sebe navzájem, tak na barvu papíru, a také Risografu typický jeho jemný rastr.

Takže tato zajímavá výstava i seznámí s další uměleckou technikou díky níž vznikají pozoruhodná díla.

