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Výměna horkovodu u Kojetic je dokončena. Neratovice budou mít spolehlivější dodávky tepla

Pepa Kowanda 591 Přečtení

Obyvatelé Neratovic se mohou těšit na spolehlivější zásobování teplem. Energetici totiž dokončili druhou etapu výměny horkovodního potrubí, které přivádí teplo z Teplárny Energotrans u Mělníka do Neratovic.

Práce probíhaly během plánované letní odstávky, kdy je odběr tepla nejnižší. V rámci letošní etapy bylo vyměněno přibližně 80 metrů předizolovaného potrubí, které navázalo na loňskou první část rekonstrukce. Celkem tak prošlo obnovou více než 200 metrů horkovodního vedení.

K výměně přistoupila společnost Energotrans poté, co diagnostika odhalila výrazné poškození tepelné izolace potrubí. Přestože nedocházelo k úniku topného média, poškozená izolace způsobovala zbytečné tepelné ztráty, a proto bylo rozhodnuto o kompletní obnově dotčených úseků.

Rekonstrukce nebyla jednoduchá. Horkovodní přípojka pro Neratovice je vedena pod zemí, což práce výrazně komplikovalo. Současně proběhla také údržba a modernizace čerpací stanice v Kojeticích, která zajišťuje potřebný průtok topného systému.

Díky dokončeným pracím by měl být provoz horkovodní přípojky spolehlivější a energeticky úspornější. Ročně touto trasou proudí do Neratovic přibližně 180 tisíc gigajoulů tepelné energie.

Fotografie je pouze ilustrační. 

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