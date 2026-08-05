Výměna horkovodu u Kojetic je dokončena. Neratovice budou mít spolehlivější dodávky tepla
Obyvatelé Neratovic se mohou těšit na spolehlivější zásobování teplem. Energetici totiž dokončili druhou etapu výměny horkovodního potrubí, které přivádí teplo z Teplárny Energotrans u Mělníka do Neratovic.
Práce probíhaly během plánované letní odstávky, kdy je odběr tepla nejnižší. V rámci letošní etapy bylo vyměněno přibližně 80 metrů předizolovaného potrubí, které navázalo na loňskou první část rekonstrukce. Celkem tak prošlo obnovou více než 200 metrů horkovodního vedení.
K výměně přistoupila společnost Energotrans poté, co diagnostika odhalila výrazné poškození tepelné izolace potrubí. Přestože nedocházelo k úniku topného média, poškozená izolace způsobovala zbytečné tepelné ztráty, a proto bylo rozhodnuto o kompletní obnově dotčených úseků.
Rekonstrukce nebyla jednoduchá. Horkovodní přípojka pro Neratovice je vedena pod zemí, což práce výrazně komplikovalo. Současně proběhla také údržba a modernizace čerpací stanice v Kojeticích, která zajišťuje potřebný průtok topného systému.
Díky dokončeným pracím by měl být provoz horkovodní přípojky spolehlivější a energeticky úspornější. Ročně touto trasou proudí do Neratovic přibližně 180 tisíc gigajoulů tepelné energie.
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