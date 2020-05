Vyhraj potřeby na kolo

Jarní počasí láká cyklisty na výlety obzvláště kdy „díky“ současné situaci jsou omezené možnosti vyžití a tak jsou cyklostezky v plném provozu.

Městská policie Neratovice v rámci prevence kriminality pořádá v období od 1. května až do 10. června již XI. ročník soutěže o cyklistické potřeby. V tomto ročníku, stejně jako v minulém, se bude soutěžit o poukazy na libovolný nákup cyklistických potřeb v prodejně Cykloservis v Lobkovicích. Soutěž je určena především dětem, ale i mládeži do osmnácti let. Podmínkou je dodržování zákona – cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy používat ochrannou přilbu, a proto do slosování o poukázky v celkové hodnotě 13.000 Kč budou zařazeni jen ti cyklisté, kteří při kontrole splní tuto zákonnou povinnost. Po dobu soutěže budou strážníci zastavovat cyklisty, ale také je možné, aby se cyklista sám strážníkovi přihlásil, a ten s ním vyplní krátký dotazník, který, pokud bude mít cyklista přilbu, bude zařazen do slosování o zmíněné poukázky. Do soutěže je možné zařadit jen jeden platný dotazník.

mar