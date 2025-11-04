Vychází nová kniha „Velký Mělník II.“ pokračování oblíbené kroniky města

Mělník se dočká další významné události pro všechny milovníky místní historie. Karel Lojka, Martin Klihavec, Vydavatelství Baron a Město Mělník zvou veřejnost na slavnostní uvedení nové knihy „Velký Mělník II.“, které se uskuteční v úterý 25. listopadu 2025 od 19:00 hodin v Masarykově kulturním domě v rámci oslav Dne města Mělníka.
Nový svazek navazuje na úspěšný první díl, který vyšel v létě loňského roku. „Velký Mělník II.“ přináší další desítky poutavých článků o dějinách města z pera Karla Lojky, známého popularizátora mělnické historie. Texty jsou doplněny množstvím dobových fotografií, které čtenářům přiblíží podobu města v různých obdobích.
Publikace se věnuje mimo jiné historii mělnických hostinců, společenských sálů, školství, zdravotnictví, cukrovaru či pivovaru. Protože kniha vychází v roce, kdy si připomínáme 80 let od konce druhé světové války, nechybí v ní ani vzpomínky na její začátek a konec. Samostatné kapitoly jsou věnovány také významným mělnickým osobnostem.
Po skončení slavnostního křtu a programu Dne města bude možné si novou knihu zakoupit přímo na místě a nechat si ji podepsat od autorů.