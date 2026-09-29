Voda v okolí Odoleny Vody zůstává nepitná. Jeden z odběrů opět překročil limit olova
Obyvatelé dvanácti obcí v okolí Odoleny Vody musí i nadále počítat s omezením používání vody z vodovodu. Voda není určena k pití ani k přípravě jídla. Důvodem jsou zvýšené koncentrace olova, které se v distribuční síti objevily v uplynulých dnech.
Aktuální výsledky kontrol ukázaly, že situace se sice postupně zlepšuje, problém ale zatím není možné považovat za vyřešený. Zatímco voda ve vodojemu Odolena Voda už podle posledních měření limit splnila, nevyhověl pondělní ranní vzorek odebraný ve vodojemu Máslovice.
Naměřená hodnota tam dosáhla 27,7 mikrogramu olova na litr, přičemž povolený limit je 10 mikrogramů. Dva pozdější odběry už limit nepřekročily. Vodárny proto pokračují v proplachování vodovodní sítě a postupně z ní odstraňují vodu, která mohla být zasažena.
Voda z kohoutku není vhodná k pití ani vaření
Omezení se týká přibližně 15 tisíc obyvatel ve 12 obcích. Lidé by měli vodu z vodovodu až do odvolání nepoužívat k pití ani k vaření.
Naopak v místní části Zahájí u Chorušic opakované rozbory potvrdily, že je voda v pořádku a omezení se na tuto lokalitu nevztahuje.
Vodárny nyní zásobují síť pouze z nezasažených zdrojů. Současně probíhá postupné proplachování potrubí. Celou síť ale není možné vyčistit najednou, protože by tím mohlo dojít k přerušení dodávek vody.
Problém se objevil už v srpnu
První výskyt olova zaznamenaly Středočeské vodárny už 5. srpna. Tehdy šlo ještě o hodnoty, které nepřekračovaly povolený limit. Na začátku září se ale začali obyvatelé obracet na vodárny se stížnostmi na zhoršenou kvalitu vody.
Následná kontrola všech 36 vrtů odhalila zvýšené hodnoty v 16 z nich. Čtrnáct vrtů proto vodárny odstavily.
Ve čtvrtek pak rozbor vody z výtlaku do horního vodojemu v Odoleně Vodě ukázal 29,5 mikrogramu olova na litr, tedy téměř trojnásobek povolené hodnoty.
Vodárny následně přepojily zásobování na nezasažené zdroje a začaly intenzivně kontrolovat celou distribuční síť.
Příčina kontaminace zatím není jasná
Co přesně způsobilo výskyt olova ve vodě, zatím není potvrzené. Vodárny podle svých vyjádření nezjistily známky násilného vniknutí do zabezpečených areálů s vodními zdroji.
Jednou z prověřovaných možností je stará skládka v blízkosti jímacích území. Její souvislost s kontaminací ale zatím nebyla prokázána.
Středočeské vodárny kvůli případu podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a situací se zabývá také policie a Česká inspekce životního prostředí.
Pitná voda je k dispozici z cisteren
Pro obyvatele dotčených obcí je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. V terénu jsou rozmístěny kontejnery s pitnou vodou a další pomoc mají zajistit také další instituce.
Přednostně je náhradní zásobování určeno pro školy, školky a zdravotnická zařízení.
Vodárny zároveň upozorňují, že zákaz používání vody k pití a přípravě jídel je nutné dodržovat až do jeho oficiálního odvolání. Pro osobní hygienu nebo úklid lze vodu podle aktuálních pokynů nadále využívat.
Fotografie převzato: www.irozhlas.cz