Voda na koupalištích ve Středočeském kraji je většinou výborná. Dobré výsledky hlásí i Mělnicko
Milovníci letního koupání mají důvod k radosti. Kvalita vody na většině sledovaných přírodních koupališť ve Středočeském kraji zůstává velmi dobrá. Bez problémů jsou podle posledních kontrol také sledované lokality na Mělnicku.
Hygienici pravidelně kontrolují kvalitu vody na přírodních koupalištích a koupacích místech napříč Středočeským krajem. Dosavadní výsledky ukazují, že na většině lokalit je voda vhodná ke koupání a vysoké letní teploty její stav zatím výrazně nezhoršily.
Na Mělnicku je voda v pořádku
Na Mělnicku hygienici sledují několik oblíbených míst ke koupání. Kontroly se týkají lomu v Kojeticích a koupališť v Cítově a Želízích. Podle posledních dostupných výsledků je voda na všech třech místech v pořádku a návštěvníci se zde mohou koupat bez omezení.
Velmi dobrá situace panuje také na dalších významných rekreačních lokalitách ve Středočeském kraji. Výbornou kvalitu vody hygienici zaznamenali například na Slapech. Na Orlíku se sice objevilo menší množství sinic, jejich výskyt však podle hygieniků nebyl významný.
Někde se objevuje mírné zhoršení
Na některých přírodních koupalištích byla voda hodnocena druhým stupněm. To znamená pouze mírně zhoršenou kvalitu, která může souviset například s nižší průhledností vody a zvýšeným množstvím fytoplanktonu.
Takový stav je během letních měsíců poměrně běžný a pokud se ve vodě nevyskytuje větší množství sinic, koupání zpravidla nepředstavuje problém.
Kvalita vody se však může během léta rychle měnit, zejména v období dlouhotrvajících vysokých teplot. Před návštěvou přírodního koupaliště je proto vhodné sledovat aktuální výsledky kontrol hygieniků.
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