Víkend opět nabízí řadu příležitostí!

Kromě mělnických akcí v podobě farmářských trhů, návštěvy podzemí a samozřejmě jubilejní Mělnické Jizerské 50 či skvělého hudebního festiválku v Neratovich jsou zde i další příležitosti jak strávit volný čas. Na své si určitě opět přijdou zejména děti při různých atrakcích a zase se bude někde slavit letošní „osmičková“ výročí.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Co vše dokáží vaši pejskové

Základní organizace zdejšího kynologického svazu pořádá Den otevřených dveří kynologického cvičiště v Hluchově. A to v sobotu 16. června od 10 hodin. Celá akce je zaměřena především pro děti a jejich čtyřnohé přátele. Pro ně organizátoři připravili bohatý program v podobě ukázek výcviku psů v oblasti obrany či poslušnosti. Co však určitě nejvíce zaujme majitelé psů těch nejrůznějších ras i velikostí, že budou moci pod dohledem zkušených cvičitelů vyzkoušet práci i s těmi svými pejsky. Chybět však nebude i další doprovodný program v podobě různých her a soutěží o ceny.

NERATOVICE

Hasiči slaví výročí…

Sbor dobrovolných hasičů Neratovice si letos připomene 135 let od svého založení. Tuto událost si tak připomene v sobotu 16. června. A to společně se Sborem dobrovolných hasičů Lobkovice, které oslaví své kulaté – devadesáté výročí. Takže nejprve v sadech u Labe po slavnostním zahájení kdy budou oceněni zasloužilý členové sborů proběhne ukázka zásahu a následovat bude požární útok zdatnosti. Dále to bude spanilá jízda hasičské techniky, ocenění vítězů soutěže „O pohár zdatnosti“ a vše vyvrcholí videodiskotékou.

BYŠICE

Šmoulí dětský den

Tito modrý skřítci zaplaví fotbalové v neděli 17. června od 13 hodin. Na všechny zde čeká zábavné odpoledne plné her i soutěží se šmoulím šikulkou. Svézt se bude možno na skluzavce či koňským povozem. Navštívit šmoulí balónkovou dílnu, ti menší se vyřádit na překážkové desce a pro ty větší je připravena airsoftová střelnice a výcviková dráha. Samozřejmě chybět nebude tradiční malování na obliček a budeme možno opět zapařit na pravé Šmoulí diskotéce. Po celé odpoledne je zajištěno občerstvení, pochutnat si bude možno na zmrzlině a cukrové vatě a každé dítě obdrží malý dárek. A na závěr dorazí hasiči s pěnou. Šmoulíci v maskách budou vítáni…

DOLANY NAD VLTAVOU

Dolany v Dolanech

Velké oslavy proběhnou třetí červnový víkend od 15. do 16. června. Uskuteční se setkání obyvatel obcí Dolany z Čech, Moravy a Slovenska. A proč zrovna zde? Odpověď je snadná. I zdejší obci se nevyhnulo osmičkové výročí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318 a tak obec slaví letos 700 let. Vše zahájí již v pátek koncert Banjo band Ivana Mládka a po něm vystoupí domácí country kapela Heřmánek Dolany. A sobota bude nabitá bohatým programem. Kromě hudebních vystoupení v podání dechovky Dolanky, kapel Revival Prague Qeen či Globus Band budou probíhat sportovní soutěže, závody Dračích lodí a spousta dalších akcí pro děti a dospělé.

KOJETICE

Pozvání na Svatovítskou pouť

Zdejší kostel je zasvěcen sv. Vítu což znamená, že se zde tradičně konaly poutě spojené s různými atrakcemi. Ne jinak tomu bude i letos. Celou slavnost bude předcházet páteční koncert s Martinou Kociánovou od 17 hodin ve zmíněném kostele. A v sobotu na zdejší hřišti se od 14.30 uskuteční zábavné odpoledne. Návštěvníky přivítají s obříma rukama tři postavy na chůdách a následně budou moci obdivovat akrobatická vystoupení či se jim bude tajit dech při produkci provazochodce. Dále si budou moci zjistit svojí budoucnost věštěním z ruky či karet. Pro děti jsou připravena pohádková představení, malování na obličej, bubliny a další atrakce. Večer k tanci a k poslechu zahraje kapela PLUS a vše vyvrcholí půlnočním cirkusem v podobě ohňového akrobatického show.

LÍBEZNICE

Dětský den a Mamutfest

Hned dvě akce proběhnou v sobotu ve zdejším Areálu zdraví. Nejprve to bude tradiční oslava svátku dětí, která se uskuteční od 14 hodin a všechny čeká spousta soutěží o ceny i nadýchané překvapení na závěr. Po skončení programu pro děti bude Areál patřit Mamutfestu. Ten přináší každoročně bohatý koktejl hudebních nálad, mix žánrů a netradičních vystoupení. Letos po 18. hodině vystoupí Fast Food Orchestra, The Drain, Arrogant Twins, Kungpao Cowboys či Funk Corporation. A vedle těchto hudebních lahůdek návštěvníci budou moci podlehnout kouzlu koktejl baru, grill baru i kavárny.

MĚLNICKÉ VTELNO

Koncert Františka Nedvěda

Tohoto muzikanta a písničkáře není snad příznivcům folku a trampské muziky třeba blíže představovat. Spolu se bratrem Janem působili v legendárních Brontosaurech, hráli se Spirituál Kvintetem či pouze společně ve dvou. Měli i své vlastní hudební formace. A nyní hraje se svojí kapelou Tier Break v které vystupují Jiří Kaleš, člen skupiny Rangers band, a bývalí členi skupiny Fešáci Tomáš Suchomel, Jaromír Rygl a Miloš Slezák. Ve zdejším Kulturním centru Kostel se představí v sobotu od 19.30 hodin.

mar