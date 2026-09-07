Veterány na Mělníku připomněly slavného závodníka Jiřího Kristiána Lobkowicze
Mělnický zámek se první zářijovou neděli stal jednou ze zastávek historických automobilů. Na nádvoří dorazily posádky veteránů, které se vydaly na tradiční Výpravu časem za Jiřím Kristiánem Lobkowiczem. Akce připomíná šlechtice, automobilového závodníka a milovníka rychlých vozů, jehož život tragicky ukončila automobilová nehoda.
Historické vozy odstartovaly u zámku Jíloviště a v časných odpoledních hodinách dorazily na Mělník. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout řadu historických automobilů přímo na zámeckém nádvoří.
Jiří Kristián Lobkowicz patřil ve své době k výrazným osobnostem automobilového sportu. Automobilovým závodům se věnoval od roku 1930 a usedal především za volant vozů značky Bugatti. Ve stejném roce se představil také na prestižním Masarykově okruhu v Brně, kde soupeřil se silnou zahraniční konkurencí.
Jeho závodnická kariéra však netrvala dlouho. V roce 1932 havaroval během závodu v Německu s vozem Bugatti 54. Na následky těžkých zranění následně zemřel v berlínské nemocnici. Bylo mu pouhých 25 let.
Lobkowicz ale nebyl pouze automobilovým závodníkem. Věnoval se také dalším sportům a podporoval sportovní život v regionu. S Mělníkem je spojován například také vznik zámecké vinárny se střešní terasou. Ta byla vybudována v roce 1932 podél historické budovy zámku a dodnes je známá především působivým výhledem do okolní krajiny.
Jiří Kristián Lobkowicz je pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Hoříně.
Výprava časem za Jiřím Kristiánem Lobkowiczem jeho odkaz každoročně připomíná prostřednictvím orientační jízdy historických vozidel. Trasa začíná na Jílovišti a jejím cílem je právě Mělník, kde mohou milovníci historie a automobilů obdivovat krásu legendárních veteránů.