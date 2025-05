Vernisáž výstavy „Kdo je sporťák ?“

Sportovní kočárky stejně tak jako kočárky hluboké mají svou zajímavou historii. V záplavě svých hlubokých kolegů však často neprávem stojí tak trochu na okraji zájmu. Výstava „Kdo je sporťák“ v mělnickém muzeu chce tuto skutečnost napravit. Pro návštěvníky muzeum připravilo malé nahlédnutí do vývoje „sporťáků“ od konce devatenáctého století do konce století dvacátého, tedy sto let jejich existence. Mezi první sportovní kočárky patřily tzv. trojkolky a trakářky, jedny z prvních sériově vyráběných kočárků vůbec. Koncipovány byly hlavně pro větší již sedící děti. V době jejich vzniku se jim často, vedle termínu sportovní, výstižně říkalo sedací vozíky . Svou tradiční podobu začaly získávat od konce dvacátých let 20. století. Obliba sportovních kočárků souvisela mimo jiné se změnou životního stylu po první světové válce, k němuž patřily časté výlety do přírody a přesuny hromadnými dopravními prostředky (vlaky a autokary). Vzhledem k této skutečnosti je výstava stylizována jako „výlet do přírody“, kde se návštěvníci seznámí nejen se samotnými kočárky v jejich časové posloupnosti, ale i dalšími piknikovými exponáty, které k pobytu v přírodě neodmyslitelně patří.