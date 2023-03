Vepřová sekaná s vajíčkem

Suroviny

350g krkovice/plec

150g bůček

4 stroužky česneku

4 polévkové lžíce majoránky

8 vajec+ 1 na potření

1 čajová lžička kmínu

Sůl

Pepř

Postup

Uvaříme si 4 vejce na tvrdo, cca 8-10 minut. Hned potom je dáme do studené vody, budou se potom lépe loupat. Maso nameleme na jemno a dáme do velké mísy. Přidáme všechno koření, osolíme a opepříme. Hlavně nezapomeňte promnout majoránku mezi dlaněmi, aby sekaná pěkně voněla. Potom si rozdělíme zbylá vejce na žloutky a bílky. Žloutky přidáme ke směsi, zatímco bílky si necháme stranou. Směs pořádně promícháme. Pak přijde řada na bílky, z kterých si vyšleháme sníh a na závěr jemně vmícháme do masa, díky tomu bude sekaná vláčná a nadýchaná. Potom už stačí jen vzít půlku směsi dát na pracovní desku a položit do ni vejce na tvrdo, druhou půlku přidáme nahoru a vyválíme pěkný váleček sekané. Tu už jen přehodíme na plech, pomůžeme vájičkem, posypeme kmínem na ozdobu a dáme péct na 25 minut na 150C°. Případně můžeme ke konci teplotu zvýšit aby byla sekaná upečená pěkně do zlatova. Jako přílohu doporučuji bramborovou kaši nebo šťouchané brambory s cibulkou.

Dobrou chuť přeje šéfkuchař Dave z Andy´s bistro Mělník!