Velkolepý koncert Fešáků v Neratovicích

Je to až neuvěřitelné, ale tato kapela baví posluchače již přes padesát let. Skupina byla založena v roce 1967 a brzy se stala nejlepší bluegrassovou skupinou v tehdejším Československu. Později začala skupina hrát i jiné styly country hudby. To byl také hlavní důvod její velké popularity nejen u nás, ale i v dalších zemích východní Evropy. Avšak v minulém režimu nebylo vůbec snadné cestovat do západních zemí a tak až v roce 1980 bylo skupině povoleno vycestovat na koncertní turné do USA kde slavila úspěchy. Skupina posléze dostala spoustu dalších nabídek na koncerty, ale nebylo jí již povoleno další vycestování. V těchto dobách hrála skupina hlavně skladby Boba Dylana, Krise Kristoffersona nebo Johna Denvera a zpívala je převážně v angličtině. Až po roce 1989 se pro kapelu otevřel hudební svět a tak vystupovali Fešáci na koncertech v Rakousku, Austrálii, Řecku, dále ve Švýcarsku, Švédsku i Norsku a to vždy s velkým úspěchem. Během jejího trvání se ve skupině vystřídalo 65 muzikantů a techniků z nichž třeba jmenovat samozřejmě Michala Tučného, dále to pak byli Jindřich Šťáhlavský, Pavel Brümer, Jan Turek, František Pátek či Mirek Hoffmann, kteří se všichni již bohužel odebrali do muzikantského nebe. Skupina dále žije a stále hraje ve svém stylu. Velice reprezentativní vystoupení byly v roce 1992 k 25. výročí souboru v pražské Sportovní hale spolu s Emmyllou Harris a roku 2007 v Lucerně skupina si připomněla 40. výročí trvání kapely. Své třicetiny skupina oslavila se svými fanoušky na TOUR po Austrálii. A to převážně s českými rodáky- emigranty, kteří byli nuceni s politických důvodů tehdejší Československo opustit. A na oslavu půl století svého trvání se opět vrátila do Lucerny velkolepým koncertem věnovaným hlavně bývalým členům souboru, kteří zanechali v kapele velkou stopu, ale již nejsou bohužel mezi námi. O rok později vyšlo Fešákům nové hudební album se záznamem tohoto živého vystoupení. Spolu s těmi současnými i bývalými členy kapely, zde vystoupilo řada známých hostů jako například Jan Rosák, Pavel Zedníček, Petr Martinák, Šárka Rezková, Míša Tučná, Miloš Slezák, Jan Turek ml., Petr Kocman, Pavel Kaiser, Rosťa Fišer, Ivan Halada, ale také skupiny Bluegrass Hoppers, Rekonvalescence, Cadillac Pavla Brümera a Michal Tučný Revival z Plzně. Na dvojalbu se podařilo zachytit to nejlepší co ten večer v Lucerně zaznělo.

Tomuto koncertu předcházelo výroční turné, které prakticky pokračuje do současnosti při němž rovněž představí vždy i toto album. A právě jedno z těchto zastavení proběhne ve Velkém sále neratovického Společenského domu ve čtvrtek 25. dubna od 19 hodin. Není pochyb, že i zde zavládne skvělá atmosféra jako v té Lucerně a mnozí si s chutí zazpívají jejich nestárnoucí písničky.

