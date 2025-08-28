Ve Středočeském kraji začne jezdit mobilní informační centrum PID

Od začátku září bude ve Středočeském kraji fungovat nová služba pro cestující veřejnou dopravou. V terén vyjede mobilní informační centrum systému Pražské integrované dopravy (PID), označované jako PID Point. Nabídne obyvatelům měst a obcí možnost zřízení karty Lítačka, zakoupení jízdních kuponů i získání informací o dopravních spojeních.
Informační služby bez kamenné pobočky
Mobilní PID Point má fungovat jako pojízdná alternativa ke kamenným přepážkám, které se nacházejí pouze ve vybraných městech. Díky tomu bude možné vyřídit potřebné záležitosti i v místech, kde dosud není žádné informační centrum PID. Služba má být podle kraje dostupná bezplatně.
Začátek v Jílovém u Prahy
První zastávkou pojízdné přepážky bude v pondělí 1. září Masarykovo náměstí v Jílovém u Prahy. Následný harmonogram bude zveřejňován pravidelně, zhruba do poloviny předchozího měsíce, a to na webových stránkách IDSK a PID.
Na místě i zřízení Lítačky s fotografií
Ve vozidle bude možné na počkání zhotovit plastovou kartu PID Lítačka včetně pořízení průkazové fotografie. Oproti běžným přepážkám v kraji jde o novinku – žádná ze stávajících poboček tuto možnost nenabízí. Kromě toho bude možné dobít dlouhodobý kupon, získat pomoc s mobilní aplikací, nechat si vytisknout jízdní řády nebo získat informace o tarifech a spojích.
Cílem je dostupnost služeb v terénu
Mobilní informační centrum má sloužit především tam, kde je o služby PID zájem, ale chybí místní pobočka, nebo kde došlo k významnějším změnám v dopravní obslužnosti. Pojízdný bod tak může reagovat na aktuální potřeby obyvatel i dopravců ve Středočeském kraji.