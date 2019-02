Ve Staré Mydlárně zase zazní „zlatá šedesátá“, ale i punkový nářez

Po koncertu kapely TH!S s Vojtou Kotkem a dalšími skvělými muzikanty, kteří doslova rozbouřili nabitý mělnický klub, čeká hudební fanoušky další nadupaný víkend plný fajn muziky. Nejprve v pátek tu opět hudební rytmy, jenž poznamenaly celé generace. Šedesátá léta v muzice. To je skutečně fenomén doby. Kromě všeobecně známé liverpoolské kapely to jsou i The Searchers, Carl Perkins, Chuck Berry či „nestárnoucí“ The Rolling Stones…

A není tak náhodou, že všechny tyto slavné i trochu méně slavné hudební formace mají své revivaly po celém světě. Rovněž u nás je celá řada takových skupin, které hrají více či méně zdařile jejich muziku. I ve Staré Mydlárně zahrálo několik takových kapel. Téměř přesně po roce zde bude hostem právě i kladenská skupina The Basketles – Beatles & CCR revival band, jenž se na hudebních pódiích vyskytuje již od roku 2004. Kapela se primárně zaměřuje na věrnou interpretaci hitů dvou legendárních kapel z éry šedesátých: The Beatles a Creedence Clearwater Revival, jejichž hudba ve stylu rock and roll, mersey- beat, country a swamp rock žije dodnes. A tak si připomeňme tuto slavnou éru, neboť zde zazní i známé „pecky“dalších legendárních kapel jako Everly Brother, Chuck Berry či The Rolling Stones.

Takže nelze vůbec pochybovat, že příznivci muziky, která nikdy nezestárne tak prožijí další skvělý večer.

A v sobotu to bude opět pořádný nářez. Vypukne tu totiž další punkový večírek na němž se představí hned čtyři kapely, které to tu parádně rozjedou.

Již podruhé v tomto měsíci sem zamíří skupina DRUŽBA z blízkých Kralup. Vystoupila zde totiž u příležitosti benefičního koncertu pro Šarlotku a skutečně to nemělo chybu! Další skupina z mělnického regionu zde také není žádným nováčkem. Řepínská kapela pod příznačným punkovým názvem Rozšláplý Kecky si tímto vystoupením připomene již pět let od svého vzniku, jenž se datuje právě na 28.února 2014 kdy se konala první zkouška. A první oficiální koncert měla právě ve Staré Mydlárně o rok později. Věřme, že to opět pořádně rozpálí i se svými hity z alba „Exekučně zabaveno!“. Oslavy tohoto výročí se zúčastní další punková skupina Knedlofil z Radouše, která hraje v klubech a různých mejdanech od roku 2015, jejíž repertoár je dle jejího vyjádření „jen pro silné povahy…“. A konečně čtvrtá kapela, jenž má rovněž klasický punkový název Nebezpečné Vidle hrající buranský rock sem zamíří ze Snědovic. Kapela od svého založení v roce 2007 také prošla personálními obměnami a nahrála již čtyři alba z nichž poslední pod názvem „Vidloterapie“ vyšlo na podzim loňského roku.

Takže se máme zase na co těšit….

mar