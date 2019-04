Ve Staré Mydlárně se představí „domácí“ kapely a bude se i tančit

Do mělnického klubu v pátek 12. dubna zamíří dvě hudební formace, které již k Mělníku neodmyslitelně patří.

Opět se zde představí mělnický kytarista a písničkář Marián Kořínek a jeho ASM. Toto sdružení působí na hudebních pódiích již od roku 1994, a tak v letošním roce slaví čtvrt století své existence. Kapela vystupuje na celé řadě kulturně společenských akcích kde vždy přispívá k pohodové atmosféře.

Další skupinou, která nesmí chybět na řadě akcí a tak jí je možno si poslechnout nejenom v Mydlárně, ale také třeba v baru Díra či hospůdce Němý Medvěd na mělnickém náměstí. A samozřejmě i v jiným místech zdejšího regionu. Rocková kapela Pátá dimenze se zformovala z mělnických hudebníků z různých kapel před několika lety. Tvoří jí zpěvačka a textařka Lenka Máťa Ducháček, baskytarista Martin Dvořák známý i jako bubeník další místní kapely Místa v síti, kytarista a skladatel Míla Doležal a za bicími sedí Pavel Dětinský. A představí se zde poprvé nováček skupiny klávesista Jiří Cendra.

Avšak to není o tomto víkendu vše. Vyjmout desku z obalu, případně jí otřít hadříkem, položit na kotouč gramofonu, přiložit jehlu a spustit. Po chvíli jí otočit a opět spustit. Gramofonové desky byly, a dosud jsou, rovněž sběratelským artiklem. Svého času se pouštěly na diskotékách a tanečních večírcích. No a právě jeden z nich se již podruhé uskuteční i ve Staré Mydlárně tentokrát v sobotu 13. dubna. A zase zde zazní průřez od SKA 60. let přes Rockstready až po současnost.

A proto doražte v hojném počtu, neboť na vás čekají další super večery v tomto zajímavém klubu, jenž určitě stojí za návštěvu…

