Vážná nehoda na silnici I/9 u Předboje. Dvě auta po střetu skončila mimo vozovku
Pondělní ráno zkomplikovala dopravu na silnici I/9 ve směru na Mělník. U obce Předboj v okrese Praha-východ se krátce před osmou hodinou střetla dvě osobní vozidla. Následkem nehody skončilo jedno auto v příkopu a druhé se převrátilo na bok.
K dopravní nehodě došlo v 7:59 hodin. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři si převzali do péče jednoho zraněného, který utrpěl pohmoždění hrudníku. Po ošetření byl převezen do Fakultní nemocnice Bulovka.
Podle předběžných informací policie měl řidič Volkswagenu z dosud neznámých důvodů přejet do protisměru, kde se střetl s protijedoucím automobilem.
Zraněný řidič nebyl schopen podstoupit dechovou zkoušku, a proto mu byly nařízeny odběry krve. Druhý účastník nehody vyvázl bez zranění a jeho dechová zkouška byla negativní.
Silnice byla kvůli zásahu záchranných složek a vyšetřování zcela uzavřena. Policisté nadále zjišťují přesné okolnosti a příčinu nehody. Podle dopravních informací měla uzavírka trvat přibližně do 11:20 hodin.
Zdroj: Zdroj: Novinky.cz – Jedno auto v příkopě, druhé na boku. Silnici na Mělník uzavřela nehoda