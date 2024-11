Vánoce ve středních Čechách: advent na zámku, vánoční tvoření i jarmarky

V předvánočním období se má člověk zastavit a užít si kouzelnou atmosféru při čekání na Ježíška. Ve městech tradičně probíhají vánoční trhy s punčem a pečenými kaštany. Nechybí výstavy betlémů, koncerty, kde zní známé koledy, nebo komentované prohlídky hradů a zámků s vánoční a zimní tématikou. Střední Čechy přinesou i letos nezapomenutelné zážitky nejen v předvánočním čase.

Vžijte se do nálady, kdy se hornická rodina chystala na příchod nejkrásnějších svátků roku. Hornické obydlí v Příbrami se do vánočního hávu zahalí od 9. prosince. Díky dobové výzdobě, koledám a vůním tradičních pokrmů se přenesete o více než sto let zpět. Ve svátečně vyzdobeném hornickém domku nahlédnete pod ruce šikovným řemeslníkům a původní vánoční zvyky si sami vyzkoušíte. Třetí adventní neděli navíc prožijete v Hornickém muzeu Příbram pracovní Štědrý den, a to v Prokopské štole na dole Anna s jízdou důlním vláčkem a nadílkou v podzemí. Na dole Vojtěch pak bude výstava tradičních i současných betlémů z hornického Příbramska.

Vánoce na zámcích a hradech

Zámek Loučeň ozdobí během magického období adventu dvacítka vánočních stromečků, které se představí v rámci speciálních komentovaných prohlídek. Hrad v Týnci nad Sázavou ožije vánočním jarmarkem a programem, a to každou adventní neděli. Na tradiční trhy zve návštěvníky druhý a třetí adventní víkend i hrad Křivoklát. Na Křivoklát lze vyrazit i historickým motorovým rychlíkem z Prahy dne 14. prosince. Nasát vůni svařeného vína a objevovat originální dárky od řemeslníků bude možné 7. prosince na zámku Dobříš. Zámek Konopiště zase vyzdobí na neděli 8. prosince interiér vánočními dekoracemi stejně jako za časů arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.

„Předvánoční doba nemusí být jen stres. Je to čas, který lze strávit s rodinou poznáváním nových míst, která se zahalí do pohádkové atmosféry. Střední Čechy nabízejí nespočet zážitků. Vánoční náladu navodí zcela jistě středočeské jarmarky, výstavy betlémů nebo speciální prohlídky na hradech a zámcích,“ uvedl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Utéct předvánočnímu shonu můžete na zámku Chateau Mcely. Během pobytu nasajete vánoční atmosféru ochutnávkou tradičního cukroví a vánoční hudbou. V případě příznivé sněhové nadílky, je možné objevovat krásy okolí jízdou na saních tažených koňmi. Oblíbeným předvánočním zastavením je návštěva skanzenů. Interiéry chalup ve Vysokém Chlumci, v Kouřimi nebo v Přerově nad Labem budou stylově vyzdobeny a k vidění budou vánoční scény ze života našich prababiček a další programy.

Vánoční tvoření a jarmarky

Už první adventní víkend nabízejí střední Čechy zajímavý program. Tipy na vánoční dekorace představí dílničky, na kterých se budou vyrábět věnce, svícny a ozdoby na stromek. Tvoření adventních věnců připravuje ve čtvrtek 28. listopadu i Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi. Na sobotu 30. listopadu chystá speciální program sklárna Rückl. Zájemci si mohou vyfouknout vánoční ozdobu nebo si vyzkoušet broušení vánočních motivů na svícny, skleničky, misky či půllitry. Hravé dílničky se dětem i dospělým otevřou pod hradem Karlštejn v Muzeu betlémů v době adventních víkendů a vánočních svátků až do konce roku.

Dárky a dekorace můžete zakoupit na jednom z jarmarků, které se po celý advent budou konat napříč Středočeským krajem. Ve Stodole na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem už 30. listopadu. Tuto návštěvu lze spojit i s projížďkou v mikulášském vlaku na trase Příbram – Březnice / Rožmitál pod Třemšínem a zpět. Součástí jízd historické motorové soupravy ze 60. let minulého století bude také mikulášská nadílka pro děti. Vánoční trhy budou probíhat například i v Kutné Hoře, Berouně nebo Mělníku.

Betlémy i vánoční koledy

K Vánocům neodmyslitelně patří betlémy. V Muzeu zlata Nový Knín uvidíte už od 22. listopadu betlémy z různých materiálů – dřevěné, keramické i papírové. Výstavu betlémů připravuje od 2. prosince také zámek Kačina. Největší loutkový betlém v Česku – Karlštejnský královský betlém, najdete pod hradem Karlštejn, kde je celoročně otevřeno muzeum betlémů.

Vánoční písně zaslechnete nejen na náměstích, ale i hradech a zámcích. Nejznámější Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní 8. prosince v Císařském paláci na hradě Karlštejn. Adventní koncert připravuje dne 1. prosince zámek Liteň nebo zámek Březnice dne 6. prosince. Vánoční koncerty chystají i hvězdy české hudební scény. V Benešově zazpívá 4. prosince Jakub Smolík s kapelou a11. prosince Monika Absolonová. Den před Štědrým dnem se představí v Rožmitále pod Třemšínem houslista Jaroslav Svěcený.