Vánoce pro hasiče? Desítky dopravních nehod i požárů

Od úterý 24. prosince do čtvrtka 26. prosince zaznamenali středočeští hasiči celkem 103 událostí. Z toho bylo 32 požárů, 23 dopravních nehod a kromě dalších typových událostí také 19 technických pomocí, kdy nejčastěji pomáhali s transportem osob.

Štědrý den

Během úterý 24. prosince vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči na území Středočeského kraje celkem ke 32 událostem. Převažovaly hlavně požáry, dopravní nehody a různé záchrany osob. K významnějším událostem patří požár domu poblíž nám. Starosty Pavla v Kladně, který likvidovali kladenští profesionální hasiči se čtyřmi dobrovolnými jednotkami ve večerních hodinách. Včasným zásahem se jim podařilo uchránit hodnoty ve výši 10 mil. korun.





První svátek vánoční

Ve středu 25. prosince přibylo do statistik středočeských hasičů 36 událostí, což bylo téměř srovnatelné s předchozím dnem. Opět převažovaly zejména požáry, dopravní nehody a záchrana osob. Kolínští a českobrodští hasiči společně s dobrovolnými kolegy z Plaňan a Peček od časných ranních hodin likvidovali rozsáhlejší požár skládky u obce Radim nedaleko Kolína, kde do pozdního odpoledne probíhalo hašení a rozebírání skládky až do úplného uhašení.





Druhý svátek vánoční

Na druhý svátek vánoční řešili středočeští hasiči celkem 35 událostí. Komplikace způsobovaly především mlha a silný mráz, který zasáhl převážnou většinu kraje. Dálnice D10 u Pískové Lhoty na Mladoboleslavsku byla kvůli nehodám dokonce dvakrát uzavřena. Nejprve se v uvedeném úseku v odpoledních hodinách srazila čtyři osobní vozidla a po vyřešení této dopravní nehody se o pár kilometrů dál střetly další čtyři automobily. Při těchto nehodách bylo zraněno několik osob, které byly odvezeny posádkami zdravotnické záchranné služby do nemocnice.

V porovnání s minulými roky lze letošní vánoční svátky z pohledu středočeských hasičů hodnotit jako poměrně klidné, především pak ve srovnání s loňskem.