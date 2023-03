Vajíčková pomazánka

Suroviny

5 vajec

4 kyselé okurky

1 červenou cibuli

4 lžičky hořčice

Olivový olej

Sůl

Pepř

Pažitka

2 lžíce jogurtu

6-8 lžic majonézy

Postup

Dáme si uvařit vejce, trvá to cca. 9-10 minut. Potom je ihned po uvaření schladíme ve studené vodě, aby se nám lépe loupali. Následně je vezmeme přes mřížku, jako brambory na bramborový salát, a dáme do mísy do které přidáme všechny ostatní ingredience. Všechno pořadně promícháme společně s majonézou a jogurtem, osolíme a opepříme. Ochutnáme, případně dosolíme, dopepříme a můžeme podávat.