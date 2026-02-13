V soutěži Komunální projekt roku 2025 měl Mělník silné zastoupení
Investic, které v loňském roce probíhaly na Mělníku, si všimli i pořadatelé prestižní soutěže Komunální projekt roku. Jejím organizátorem je časopis Moderní obec. Do ročníku 2025 bylo nominováno 161 projektů, z nichž 12 se realizovalo v našem městě.
O soutěži a jednotlivých projektech podrobně informuje únorové vydání časopisu Moderní obec.
V posledním ročníku měl Mělník mezi nominovanými velmi silné zastoupení. Zejména s ohledem na silnou konkurenci je to velké ocenění, vždyť v České republice je 6 258 obcí (z toho 608 měst). „Vážíme si toho, je to pro Mělník povzbuzení. V posledních letech je investičních projektů v našem městě oproti minulým rokům nesrovnatelně více. Je vidět, že si toho všimli i vyhlašovatelé soutěže. Projekty, které do soutěže zařadili, jsou přitom jen částí toho, co se u nás loni podařilo uskutečnit,“ konstatuje starosta města Tomáš Martinec.
Jde o projekty z různých oblastí – investice do škol, sportu, veřejného prostoru, zeleně, odpadového hospodářství či památek. „Loni jsme se zaměřili mimo jiné na dětská hřiště, a to nejen v rámci mateřských a základních škol, ale i na ta, která jsou veřejně přístupná. Kromě toho město ve školách zateplovalo budovy a vybavovalo učebny,“ připomíná 1. místostarosta města Petr Kowanda.
Nominované projekty:
- Nové hřiště pro MŠ Mlazice
- Nové hřiště pro MŠ Čtyřlístek
- Fotbalová hřiště na Podolí
- Rekonstrukce veřejného prostoru v ulici Fričova
- Zelená opatření – výsadba stromů za podpory norských fondů v několika lokalitách
- Výstavba podzemních a polopodzemních kontejnerů
- Rekonstrukce budovy ZŠ Jaroslava Seiferta 148
- Revitalizace prostranství před vstupem do Masarykova kulturního domu
- Revitalizace prostranství před vstupem na hřbitov sv. Václava
- Zateplení budovy MŠ ve Wolkerově ulici
- Parkoviště Nemocniční
- Rekonstrukce budovy městského úřadu na náměstí Míru
zdroj: text TZ Mělník, foto město Mělník