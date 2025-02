V pořadí druhou prodejnu v letošním roce otevřela BILLA v Kozomíně na Mělnicku

Společnost BILLA otevřela jen týden po nově otevřené prodejně v Terezíně v pořadí druhou novou prodejnu letošního roku, tentokrát u sjezdu z dálnice D8 v Kozomíně na Mělnicku. BILLA tak pokračuje ve svém plánu expanze a přibližování se zákazníkům. Slavnostní pásku přestřihly kromě představitelů společnosti BILLA i paralympička a lukostřelkyně Tereza Brandtlová a reprezentantka v BMX freestylu na OH v Paříži 2024 Iveta Miculyčová.

První novou prodejnu otevřela letos BILLA před týdnem v Terezíně. Druhá prodejna roku 2025 je součástí nového retail parku na území obce Kozomín u sjezdu z dálnice D8 směrem na Kralupy nad Vltavou. „Náš ambiciózní expanzní plán stojí na dalším rozšiřování naší prodejní sítě. Snažíme se být našim zákazníkům ještě blíže, a to i v rámci nově budovaných obchodních zón na okraji menších měst a obcí. Je to pro nás ideální příležitost nabídnout jim naše služby tam, kde mohou udělat nejen rychlý nákup při cestě z práce domů, i tam, kam zajíždí v rámci víkendových nákupů,“ říká Michal Šohaj, vedoucí oddělení expanze BILLA ČR, a dodává: „V Kozomíně chceme nabídnout naše služby a produkty nejen jeho obyvatelům, ale také okolních Chvatěrub, Postřižína, Zlončic, Úžic nebo lidem z Kralup nad Vltavou, kteří jezdí do Prahy za prací. Je to pro všechny příležitost nakoupit vše na jednom místě, tedy nejen základní nebo čerstvé potraviny, ale i nepotravinové nebo drogistické zboží, a to z nejširší nabídky značkových produktů i produktů privátních značek. Věříme, že si k nám najdou cestu nejen obyvatelé Kozomína, ale i z blízkého okolí.“

Na prodejní ploše téměř 1 000 m2 najdou zákazníci nové prodejny tradiční bohatou nabídku potravin s důrazem na produkty českých dodavatelů, čerstvé ovoce a zeleninu i regionální pečivo. Nechybí ani nabídka kvalitního masa, uzenin, mléčných produktů nebo nápojů. Mají na výběr nejen z nejširší nabídky oblíbených značek a nechybí ani produkty privátních značek BILLA, ať už je to Česká farma, Clever, Vocílka nebo BILLA Premium.

Současně s otevíráním nových prodejen BILLA v letošním roce podporuje i místní komunity a organizace v místech jejich otevření. Obyvatelé Kozomína a okolí tak budou moci až do 4. března 2025 hlasovat přímo na prodejně o tom, která z místních organizací dostane finanční podporu ve výši 30 000 korun.