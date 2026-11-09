V neratovickém parkovacím domě se spustí závory. Parkování zůstane zdarma
Řidiče využívající nový parkovací dům v Neratovicích čekají od středy 18. listopadu změny. Od 8:00 hodin bude uveden do provozu systém vjezdových a výjezdových závor, který umožní přesnější evidenci provozu a sledování obsazenosti parkovacích míst. Město zároveň upozorňuje na nevhodné chování některých návštěvníků, kteří si prostory parkovacího domu pletou s hřištěm či závodní dráhou.
Parkování zůstává zdarma
Dobrou zprávou pro motoristy je, že zavedení závor nebude mít žádný vliv na dosavadní podmínky parkování. Parkování zůstává i nadále zcela bezplatné.
Při každém vjezdu a výjezdu systém automaticky načte registrační značku vozidla (SPZ), která bude sloužit pouze k evidenci průjezdů do parkovacího domu a z něj.
Součástí nového systému budou také čidla, která umožní sledovat aktuální obsazenost jednotlivých parkovacích míst. Řidiči tak získají lepší přehled o tom, která místa jsou volná a která již obsazená. Novinka by měla usnadnit hledání volného stání a zlepšit celkový přehled o využití parkovacího domu.
Parkovací dům není hřiště ani závodní dráha
Vedle technických novinek město upozorňuje také na problém, který se v poslední době v parkovacím domě objevuje. Někteří lidé si jeho prostory začali vybírat k projížďkám na elektrokoloběžkách.
Takové chování je nejen nevhodné, ale především nebezpečné. Parkovací dům je určen k parkování vozidel, nikoliv k zábavě, sportování nebo projížďkám. Jízda na elektrokoloběžkách je zde zakázána a může vést k vážným nehodám.
Město proto žádá všechny návštěvníky, aby respektovali pravidla provozu a zbytečně neohrožovali sebe ani ostatní. Apeluje také na rodiče, aby na toto nebezpečí upozornili své děti a vysvětlili jim, že parkovací dům není vhodným místem pro jízdu na elektrokoloběžkách.
Nový systém závor a čidel má především zlepšit fungování parkovacího domu a usnadnit jeho využívání. Základní pravidla však zůstávají stejná: parkování je zdarma, bezpečnost a ohleduplnost musí být na prvním místě.
Zdroj: Fb město Neratovice
Fotografie převzato: www.neratovice.cz