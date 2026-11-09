Neratovice Neratovicko TOP Zprávy

V neratovickém parkovacím domě se spustí závory. Parkování zůstane zdarma

Pepa Kowanda 879 Přečtení

Řidiče využívající nový parkovací dům v Neratovicích čekají od středy 18. listopadu změny. Od 8:00 hodin bude uveden do provozu systém vjezdových a výjezdových závor, který umožní přesnější evidenci provozu a sledování obsazenosti parkovacích míst. Město zároveň upozorňuje na nevhodné chování některých návštěvníků, kteří si prostory parkovacího domu pletou s hřištěm či závodní dráhou.

Parkování zůstává zdarma

Dobrou zprávou pro motoristy je, že zavedení závor nebude mít žádný vliv na dosavadní podmínky parkování. Parkování zůstává i nadále zcela bezplatné.

Při každém vjezdu a výjezdu systém automaticky načte registrační značku vozidla (SPZ), která bude sloužit pouze k evidenci průjezdů do parkovacího domu a z něj.

Součástí nového systému budou také čidla, která umožní sledovat aktuální obsazenost jednotlivých parkovacích míst. Řidiči tak získají lepší přehled o tom, která místa jsou volná a která již obsazená. Novinka by měla usnadnit hledání volného stání a zlepšit celkový přehled o využití parkovacího domu.

Parkovací dům není hřiště ani závodní dráha

Vedle technických novinek město upozorňuje také na problém, který se v poslední době v parkovacím domě objevuje. Někteří lidé si jeho prostory začali vybírat k projížďkám na elektrokoloběžkách.

Takové chování je nejen nevhodné, ale především nebezpečné. Parkovací dům je určen k parkování vozidel, nikoliv k zábavě, sportování nebo projížďkám. Jízda na elektrokoloběžkách je zde zakázána a může vést k vážným nehodám.

Město proto žádá všechny návštěvníky, aby respektovali pravidla provozu a zbytečně neohrožovali sebe ani ostatní. Apeluje také na rodiče, aby na toto nebezpečí upozornili své děti a vysvětlili jim, že parkovací dům není vhodným místem pro jízdu na elektrokoloběžkách.

Nový systém závor a čidel má především zlepšit fungování parkovacího domu a usnadnit jeho využívání. Základní pravidla však zůstávají stejná: parkování je zdarma, bezpečnost a ohleduplnost musí být na prvním místě.

Zdroj: Fb město Neratovice
Fotografie převzato: www.neratovice.cz

Počet přečtení: 570

Přečtěte si také:

Klub velocipedistů na Mělníku- historie.

Carlos Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub velocipedistů na Mělníku- historie.

Město Mělník napraví problematický zpomalovací práh v ulici Plavební

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Město Mělník napraví problematický zpomalovací práh v ulici Plavební

Podívejte se, kdo získal cenu města Mělníka

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podívejte se, kdo získal cenu města Mělníka