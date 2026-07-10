V Neratovicích začne přestavba křižovatky u pošty. Řidiče čekají uzavírky i jednosměrný provoz
Řidiči projíždějící centrem Neratovic musí v následujících měsících počítat s výraznými dopravními omezeními. Začíná totiž dlouho připravovaná rekonstrukce frekventované křižovatky ulic Mládežnická a Masarykova u pošty, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy.
Stavební práce potrvají přibližně čtyři měsíce. Součástí projektu je instalace nové světelné signalizace, rozšíření vozovky, úprava směrových oblouků, bezbariérové úpravy chodníků i nové dopravní značení. Velká část kabelových rozvodů pro semafory bude vedena bezvýkopovou technologií, aby se minimalizovaly zásahy do okolních komunikací.
Bez dopravních omezení se ale stavba neobejde. Křižovatka bude postupně částečně uzavírána a v některých úsecích bude zaveden jednosměrný provoz. Řidiči jedoucí opačným směrem budou muset využít objízdnou trasu vedenou ulicemi Smetanova a Vojtěšská. Přesný harmonogram jednotlivých etap bude záviset na postupu stavebních prací.
Město doporučuje motoristům, aby při průjezdu centrem počítali se zdržením, sledovali dočasné dopravní značení a pokud možno využili alternativní trasy.
Po dokončení rekonstrukce získají Neratovice další světelně řízenou křižovatku, která by měla přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu v jedné z nejvytíženějších částí města.