V Neratovicích vznikne komunitní bydlení pro lidi s handicapem
V Neratovicích se připravuje výstavba komunitního bydlení určeného pro osoby se zdravotním postižením. Středočeský kraj nyní financuje přípravu projektu, samotná stavba by měla být dokončena přibližně na přelomu let 2028 a 2029.
Nový objekt vyroste v místní části Lobkovice a nabídne zázemí pro celkem dvanáct klientů. Náklady na projektovou dokumentaci se odhadují na zhruba 3,5 milionu korun, zatímco samotná výstavba by měla stát přibližně 50 milionů korun.
Provoz zařízení zajistí krajská příspěvková organizace Vyšší Hrádek, která v regionu poskytuje služby lidem se zdravotním postižením, včetně chráněného bydlení.
Budova bude rozdělena na dvě samostatné domácnosti, v každé z nich bude žít šest klientů. Součástí objektu bude osm jednolůžkových pokojů a dvě dvoulůžkové ložnice. Cílem projektu je nabídnout obyvatelům co nejvyšší komfort, soukromí a prostředí podobné běžné domácnosti.
Podle představitelů kraje jde o další krok v rozvoji komunitních sociálních služeb. Ty postupně nahrazují velká ústavní zařízení menšími domácnostmi, které lidem s handicapem umožňují žít důstojněji a více se zapojit do běžného života společnosti.
Podobný projekt se připravuje také ve Smečně na Kladensku, kde by v areálu Domova pod Lipami měly vzniknout další komunitní domky pro osmnáct klientů. I tento projekt by měl být dokončen kolem roku 2028 nebo začátkem roku 2029.
