V Neratovicích vzniká nový kostel s unikátní architekturou
Na pomezí Neratovic a Libiše roste nový kostel Nejsvětější Trojice, který se má stát nejen duchovním místem, ale také významným komunitním centrem pro širokou veřejnost.
Architektonicky výjimečná stavba podle návrhu renomovaného architekta Zdeňka Fránka svým tvarem připomíná Noemovu archu. Symbolika lodi zde odkazuje na bezpečí, naději a nové začátky. Dominantou objektu bude čtyřpodlažní oválná budova s věží vysokou téměř 23 metrů.
Součástí projektu nebude pouze samotný kostel, ale také multifunkční komunitní centrum nesoucí jméno kardinála Josefa Berana.
Výstavba je navržena s důrazem na moderní technologie a udržitelnost. Objekt bude nízkoenergetický, se zelenými střechami a retenčními nádržemi pro hospodaření s dešťovou vodou. V okolí vznikne parková úprava s odpočinkovými zónami a vodními prvky.
Projekt je financován z prostředků Nadace neratovického komunitního centra a z darů veřejnosti. Celkové náklady na první etapu hrubé stavby přesahují 200 milionů korun.
Po dokončení by se měl nový kostel stát jednou z nejvýraznějších moderních staveb v regionu a novou dominantou Neratovic.
Foto převzato: farnostneratovice.cz, kostelneratovice.cz