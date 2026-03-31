V Neratovicích vyroste nový zimní stadion, stávající hala půjde k zemi
O budoucnosti zimního stadionu v Neratovicích je rozhodnuto. Město schválilo demolici stávající budovy, která je dlouhodobě uzavřená kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Na jejím místě vznikne zcela nový sportovní areál.
Současný stadion už podle odborníků nesplňuje technické požadavky a jeho oprava by byla velmi nákladná. Zastupitelé proto dali přednost výstavbě nové moderní haly, která nabídne lepší zázemí pro sportovce i veřejnost.
Nový objekt má vyrůst přímo v místě původního stadionu. Součástí projektu bude moderní ledová plocha, odpovídající zázemí pro hokejové týmy, šatny, technické prostory a také komfortnější podmínky pro návštěvníky.
Rozhodnutí přichází po delší debatě o tom, zda starou budovu rekonstruovat, nebo ji nahradit novostavbou. Nakonec převážil názor odborníků, kteří doporučili demolici a výstavbu nového stadionu jako dlouhodobě výhodnější řešení.
Pro obyvatele města i místní sportovní kluby jde o důležitou zprávu. Nový stadion by měl v budoucnu zlepšit podmínky pro lední hokej, krasobruslení i další sporty.
Foto převzato: aktualnezbrandyska.cz