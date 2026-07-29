V Neratovicích se chystají velké změny v parkování
Řidiče v Neratovicích čekají v následujících měsících výrazné změny. Město dokončuje výstavbu nového parkovacího domu a zároveň připravuje zavedení placených parkovacích zón, které mají pomoci vyřešit dlouhodobý nedostatek parkovacích míst.
Nový parkovací dům téměř hotový
Výstavba parkovacího domu se blíží ke svému dokončení. Nová stavba nabídne více než 400 parkovacích míst a bude sloužit nejen obyvatelům města, ale také řidičům z okolních obcí, kteří do Neratovic dojíždějí za prací nebo využívají vlakové spojení.
Součástí projektu je systém P+R (Park and Ride), který má motivovat řidiče, aby své vozy nechávali na okraji města a dále pokračovali veřejnou dopravou. Cílem je omezit dopravu v centru a zlepšit dostupnost parkování.
Přijdou také placené parkovací zóny
S otevřením parkovacího domu souvisí i další připravovaná změna. Radnice plánuje zavedení placených parkovacích zón, které mají regulovat parkování ve vytížených částech města. Opatření má především zajistit, aby měli rezidenti větší šanci zaparkovat v blízkosti svého bydliště a aby dlouhodobě obsazená místa nezabírali lidé přijíždějící z okolí.
Přesná pravidla fungování parkovacích zón, včetně cen parkovného nebo podmínek pro rezidenty, město postupně představí veřejnosti.
Cílem je lepší dostupnost parkování
Podle vedení města tvoří parkovací dům a systém placeného parkování jeden celek. Samotná výstavba nových parkovacích kapacit by bez regulace parkování problém zcela nevyřešila. Kombinace obou opatření má přinést větší pořádek v dopravě, lepší využití parkovacích míst a vyšší komfort pro místní obyvatele i návštěvníky města.
Řidiči by se proto měli připravit na to, že parkování v Neratovicích bude v blízké době fungovat podle nových pravidel.
Fotografie převzato: www.wikipedie.org