V Neratovicích roste nový parkovací dům pro řidiče i rezidenty

Výstavba nového parkovacího domu v Neratovicích pokračuje podle plánu. Projekt byl zahájen na začátku zimy loňského roku budováním inženýrských sítí a ještě před příchodem jara už je vidět výrazný pokrok – samotná budova začíná růst do výšky.
Podle mluvčí neratovické radnice jsou již dokončeny schodišťové věže a aktuálně probíhají práce na technickém zázemí a ocelové konstrukci objektu.
Parkovací dům za 183 milionů korun vzniká s dotační podporou ve výši téměř 64 milionů korun. Pro město jej realizuje společnost BAK.
Po dokončení nabídne objekt celkem 396 parkovacích míst, která budou sloužit jak pro režim P+R (Park and Ride), tak pro rezidentní parkování. Dalších 24 míst pro dodávky vznikne na sousedním venkovním parkovišti.
Celková doba výstavby je plánována na jeden rok. Pokud vše půjde podle harmonogramu, parkovací dům by měl začít sloužit řidičům ještě letos.
Obrázek slouží pouze pro ilustrativní účely