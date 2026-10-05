V Neratovicích otevřel nový parkovací dům. Nabízí stovky míst a zatím se neplatí
Neratovice mají nové parkovací zázemí, které má pomoci především řidičům z okolí nádraží a obyvatelům přilehlého sídliště. V ulici Na Výsluní vznikl nový parkovací dům s kapacitou více než 400 vozidel. V prvních měsících mohou řidiči parkovat zdarma.
Nový objekt stojí mezi obchodním domem Tesco a úřadem práce a jeho poloha není náhodná. Jedním z hlavních účelů stavby je nabídnout řidičům možnost odstavit auto a pokračovat do dalších částí města vlakem nebo autobusem. Část parkovacích míst proto funguje v režimu P+R.
Čtyři stovky míst pro řidiče
Parkovací dům má podle údajů města a provozovatele celkem 420 parkovacích stání. Z toho je 234 míst určeno pro systém P+R a dalších 186 míst pro rezidenty. Objekt má tři nadzemní podlaží a funguje bez stálé obsluhy.
Součástí parkovacího domu jsou také vyhrazená místa pro osoby se zdravotním postižením a stání určená pro elektromobily. Objekt využívá moderní parkovací systém se závorami a čtením registračních značek.
Významnou výhodou je také možnost budoucího rozšíření. Konstrukce byla navržena tak, aby bylo možné v další etapě přidat další podlaží a kapacitu navýšit. Starší městské podklady počítaly po případném rozšíření s více než 550 parkovacími místy.
Parkování je zatím zdarma
Řidiči v současnosti za parkování nic neplatí. Neznamená to ale, že by parkovací systém nebyl v provozu. Závory fungují a řidič při vjezdu obdrží lístek, který při výjezdu použije. Tarif je během zkušebního provozu nastaven na nulu.
Bezplatný provoz má podle současných informací trvat přibližně půl roku. O tom, kolik bude parkování stát následně, má rozhodnout nové vedení města. Budoucí pravidla se mají týkat jak režimu P+R, tak parkování pro rezidenty.
Pro řidiče tak zatím nový parkovací dům představuje možnost vyzkoušet nové parkovací místo bez poplatku a zároveň zjistit, jak bude systém fungovat v běžném provozu.
Stavba vyšla na více než 180 milionů korun
Výstavba parkovacího domu patří mezi významnější investice města. Podle zveřejněné smlouvy s dodavatelem činí hodnota zakázky 149,85 milionu korun bez DPH, respektive 181,32 milionu korun včetně DPH. Zakázku realizovala společnost BAK stavební společnost.
Na financování projektu se podílela také veřejná dotace. Městské dokumenty uvádějí schválenou dotaci ve výši 63,75 milionu korun.
Parkovací dům tak není pouze novým místem pro odstavení automobilů. Město od něj očekává také uvolnění části parkovacích míst v okolních ulicích a lepší návaznost individuální automobilové dopravy na veřejnou dopravu.
Pomůže nový dům vyřešit parkování v Neratovicích?
Právě to ukáže až několik následujících měsíců. Nový objekt nabízí stovky míst, zároveň ale bude záležet na tom, jak bude nastavena cena a pravidla pro jednotlivé skupiny řidičů.
Zatím mohou Neratovičtí nový parkovací dům využívat zdarma. Definitivní systém zpoplatnění má být stanoven až později. Pro město tak nyní začíná především období, během kterého se ukáže, jak velký zájem bude o parkování P+R a kolik míst skutečně využijí rezidenti.
Zdroje: Město Neratovice, Registr smluv, Novinky.cz, Náš REGION
Fotografie převzato: www.neratovice.cz