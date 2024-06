V Masarykově kulturním domě začala instalace výtahu

Dojít důstojně do druhého patra Masarykova kulturního domu v Mělníku? Do teď problém pro všechny starší návštěvníky nebo lidi s omezenou pohyblivostí. To by se ale mělo během následujících měsíců změnit. Hned u hlavního vstupu do budovy začala instalace výtahu.

Starším lidem, vozíčkářům nebo lidem s tělesným postižením se při návštěvě druhého patra Masarykova kulturního domu uleví. Nebudou muset žádat okolí o pomoc a složitě se dostávat po schodech, ale pohodlně si nahoru vyjedou výtahem. Ten by měl být umístěn u vstupu do budovy vlevo, kde je pro něj už dlouhodobě připravená šachta. Nejprve musí být provedena demontáž stávajícího ocelové točitého schodiště, vybourání betonové podlahy a odstranění násypu v prostoru pod schodištěm pro vybudování dojezd výtahu. Dvoumilionová investice půjde z městské kasy.

Jak informovalo město na svých facebookových stránkách, práce začaly ve čtvrtek 29. května. Hotovo by mělo být ještě před letními prázdninami. A vystřídat je má rekonstrukce vnějšího prostranství kolem kulturáku.

Jedná se o výměnu dlažby, mobiliáře, žulové desky a podloží před hlavním vchodem. Investice za šest milionů korun půjde také z městského rozpočtu. Jak dříve uvedl starosta města Tomáš Martinec, začne se v letních měsících. „Návrh je dost vázán na podmínky památkové péče. Pokud vše půjde podle plánu, začneme už v létě. Musíme ale brát ohled na letní plánované kulturní akce. Některé z nich se odehrají přímo před budovou MKD,“ řekl Martinec.

Autor: Josef Kowanda