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V Kralupech začíná stavba dalšího kruhového objezdu. Řidiči musí počítat s omezeními

Pepa Kowanda 1811 Přečtení

Jedna z nejvýznamnějších dopravních investic letošního roku vstupuje do realizační fáze. Na Lidovém náměstí v Kralupech nad Vltavou vznikne moderní kruhový objezd, který nahradí stávající křižovatku ulic Přemyslova, V Růžovém údolí a Lidové náměstí.

Přípravné práce odstartují v pondělí 3. srpna, samotná přestavba křižovatky začne 15. srpna. Hotovo by mělo být na konci ledna příštího roku.

Součástí projektu nebude pouze výstavba kruhového objezdu. Rekonstrukcí projdou také chodníky a navazující dopravní plochy, vznikne nové veřejné osvětlení, modernizované odvodnění i nové vegetační úpravy. Změn se dočkají také přechody pro chodce, které budou doplněny o středové ostrůvky a bezbariérové prvky.

Ani během stavby nedojde k úplnému uzavření křižovatky. Práce budou probíhat po etapách a doprava zůstane zachována v režimu kyvadlového provozu řízeného semafory. Řidiči by proto měli počítat se zdržením, především v dopravních špičkách.

Na projektu spolupracuje město Kralupy nad Vltavou se Středočeským krajem. Po dokončení by měl nový kruhový objezd výrazně zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy v jednom z nejvytíženějších dopravních uzlů ve městě.

Fotografie je pouze ilustrační

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