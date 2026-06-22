V Kralupech začala proměna bývalého učiliště. Do září zmizí stará tělocvična
V Kralupech nad Vltavou odstartovala přestavba areálu bývalého učiliště, který se v příštích letech promění v moderní školní kampus. Prvním krokem projektu je demolice původní tělocvičny, jejíž odstranění umožní pokračování dalších stavebních etap.
Cílem je vytvořit moderní vzdělávací prostředí, které bude odpovídat potřebám současných i budoucích generací žáků. Součástí projektu budou také úpravy venkovních prostor a vybudování bezbariérových přístupů.
Nová škola pro více než 500 žáků
Demolice tělocvičny by měla být dokončena v září letošního roku. Následovat bude rozsáhlá rekonstrukce areálu, díky níž vznikne nové zázemí pro druhý stupeň základní školy s kapacitou minimálně 540 žáků. Součástí kampusu bude také nová tělocvična.
Nové prostory budou patřit pod Základní školu Václava Havla, kde zůstane zachována výuka prvního stupně. Město tím reaguje na rostoucí počet obyvatel nejen v Kralupech nad Vltavou, ale i v okolních obcích, odkud do škol dochází stále více dětí.
Investice za stovky milionů korun
Areál bývalého učiliště získalo město v roce 2024 od Středočeského kraje za necelých 40 milionů korun. Celková proměna areálu si vyžádá investici v řádu stovek milionů korun. Přesná výše nákladů bude známa až po dokončení výběrového řízení na stavební firmu.
Dokončení celého školního kampusu je plánováno na rok 2029. Projekt má významně posílit kapacity základního školství v regionu a zajistit dostatek míst pro budoucí generace žáků.
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