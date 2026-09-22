V Kralupech se vrací pivovarská tradice. Bohemia nabídne pivo i restauraci
Kralupy nad Vltavou se po letech znovu dočkaly vlastního pivovaru. V prostorách historického pivovarského areálu na Palackého náměstí vznikla restaurace spojená s minipivovarem Bohemia. Na čepu je hned několik druhů piv a celý projekt má navázat na dlouhou tradici vaření piva v Kralupech.
Nový podnik vzniká v rekonstruovaném areálu bývalého pivovaru, který se postupně proměňuje v nové centrum společenského a kulturního života města. Zatímco v horních patrech našly nebo najdou své místo například knihovna, muzeum či další městské instituce, přízemí patří gastronomii a pivovarnictví.
Pivo se do Kralup vrací po letech
Historie vaření piva je s Kralupy nad Vltavou spojená už od 19. století. Původní pivovar fungoval v různých podobách až do druhé poloviny 20. století. Právě na tuto historii chce současný projekt navázat a vrátit místnímu názvu Bohemia spojení s pivem.
Za novým podnikem stojí restauratér Tomáš Zahradníček a sládek Michal Blecha. Jejich spojení propojuje zkušenosti z gastronomie s dlouholetou zkušeností s vařením piva.
Michal Blecha je kralupský rodák a pivovarník známý především díky značce Chmeloun. Za dobu svého působení připravil desítky různých pivních stylů a část své tvorby spojoval právě s Kralupy a jejich historií.
Na čepu nechybí klasika ani speciály
Nový pivovar chce nabídnout nejen tradiční český ležák, ale také pestřejší nabídku pro milovníky různých pivních stylů. Na čepu se tak mohou střídat klasická piva se speciály a sezonními novinkami.
Cílem je, aby si na své přišli jak příznivci tradičního českého piva, tak ti, kteří rádi objevují nové chutě. Právě rozmanitost piv je jedním z prvků, který má novou Bohemii odlišit od běžných restaurací.
Restaurace chce navázat na místní tradici
Součástí projektu není pouze samotný pivovar. V přízemí historického objektu funguje také restaurace, která má nabídnout jídlo vhodné k místnímu pivu a vytvořit prostor pro setkávání lidí z Kralup i okolí.
Provoz restaurace má na starosti Tomáš Zahradníček, kuchař s dlouholetými zkušenostmi z české gastronomie. V minulosti působil například v pražském hotelu Marriott, pracoval pod vedením Zdeňka Pohlreicha a později vedl kuchyně několika restaurací. V roce 2023 otevřel vlastní podnik Vinopalna v nedaleké Nelahozevsi.
Historický areál dostává nový život
Obnova bývalého pivovaru je součástí širší proměny centra Kralup nad Vltavou. Město chce z rekonstruovaného objektu vytvořit místo, kde se budou potkávat kultura, vzdělávání, gastronomie i místní komunita.
Návrat pivovarnictví tak není pouze novou gastronomickou atrakcí. Má připomenout historii města a zároveň dát historickému objektu nový účel.
Kralupy tak získávají místo, kde si mohou lidé dát pivo uvařené s vazbou na místní tradici, dobře se najíst a zároveň se setkávat v prostorách, které mají s pivovarnictvím dlouhou historii.
Nová Bohemia tak symbolicky spojuje minulost Kralup s jejich současností – pivo se do města vrací, tentokrát v podobě moderního minipivovaru a restaurace.
Fotografie převzato FB pivovar Bohemia