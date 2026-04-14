V Kralupech se mění bývalé učiliště. Práce začnou už letos
V areálu bývalého učiliště v městské části Lobeček odstartují v létě rozsáhlé změny. Prvním krokem bude demolice stávající tělocvičny, která už podle města neodpovídá současným technickým a bezpečnostním požadavkům. Bourací práce mají proběhnout během letních prázdnin a dokončeny by měly být v polovině září.
Součástí demolice bude také odstranění spojovací části mezi tělocvičnou a hlavní budovou bývalého učiliště, stejně jako stávající oplocení. Město zároveň připravuje stavební povolení pro výstavbu nové školní budovy a moderní tělocvičny.
V následujících letech se celý areál promění v novou základní školu určenou především pro žáky druhého stupně. Kapacita budoucí školy má být přibližně 540 žáků. Projekt si vyžádá investici ve výši několika stovek milionů korun, přičemž významnou část nákladů by měla pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Město bývalý objekt odkoupilo od Středočeského kraje v roce 2024 za téměř 40 milionů korun. Cílem přestavby je reagovat na rostoucí počet obyvatel a zvýšenou potřebu školských kapacit v Kralupech nad Vltavou.
