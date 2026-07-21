V Kralupech nad Vltavou začala souběžná rekonstrukce. Libušina ulice je dočasně uzavřena
Řidiče v Kralupech nad Vltavou čekají v následujících týdnech dopravní komplikace. Ve městě totiž současně probíhají dvě významné stavební akce, kvůli kterým je část Libušiny ulice zcela uzavřena.
Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s Nádražní a Smetanovou ulicí. Důvodem jsou stavební práce související s rekonstrukcí komunikace a navazujícími úpravami infrastruktury. Omezení začalo v polovině července a podle aktuálních informací by mělo trvat přibližně do 21. srpna 2026.
Během rekonstrukce je průjezd tímto úsekem pro běžnou dopravu zcela znemožněn. Řidiči musí využívat vyznačené objízdné trasy, zatímco přístup pro pěší je zajištěn podle aktuálního postupu stavebních prací.
Město upozorňuje, že souběh dvou stavebních projektů může způsobit zvýšenou dopravní zátěž i v okolních ulicích. Motoristům proto doporučuje počítat s delší dobou cestování a řídit se přechodným dopravním značením.
Pokud se podaří práce dokončit podle plánu, dočká se lokalita kvalitnější komunikace i modernizované infrastruktury, která by měla přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu v této části města.
Fotografie je pouze ilustrační.