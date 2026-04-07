Uzavírka silnice II/608 mezi Postřižínem a Veltrusy začne po Velikonocích
Po velikonočních svátcích odstartuje další etapa rekonstrukce silnice II/608. Od úterý 7. dubna bude zcela uzavřen úsek mezi kruhovými objezdy u Postřižína a Veltrus, včetně obou kruháčů. Omezení potrvá až do poloviny letních prázdnin.
Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. V první fázi, která potrvá od 7. dubna do 22. května, bude uzavřen celý úsek mezi Postřižínem a Veltrusy. Ve druhé etapě, od 23. května do 31. července, už bude kruhový objezd ve Veltrusech průjezdný.
Objízdné trasy
Pro osobní automobily je stanovena objízdná trasa přes Zlosyň, Úžice, Odolenu Vodu a Postřižín.
Nákladní doprava bude vedena přes Zlosyň, Vojkovice, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Netřebu a Odolenu Vodu.
Omezení autobusové dopravy
Uzavírka se dotkne také linek Pražské integrované dopravy 370, 372 a 663. Cestující musí počítat se změnami tras i jízdních řádů.
Zastávka Kozomín bude dočasně přesunuta. Zrušeny budou zastávky Postřižín a Kozomín, rozcestí. Náhradou bude zastávka Postřižín, U Kapličky. Linka 663 navíc dočasně neobslouží zastávku Úžice, logistický park, kterou nahradí linka 370.
Fotografie je pouze ilustrační