Uzavírka silnice II/608 mezi Postřižínem a Veltrusy začne po Velikonocích

Pepa Kowanda

Po velikonočních svátcích odstartuje další etapa rekonstrukce silnice II/608. Od úterý 7. dubna bude zcela uzavřen úsek mezi kruhovými objezdy u Postřižína a Veltrus, včetně obou kruháčů. Omezení potrvá až do poloviny letních prázdnin.

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. V první fázi, která potrvá od 7. dubna do 22. května, bude uzavřen celý úsek mezi Postřižínem a Veltrusy. Ve druhé etapě, od 23. května do 31. července, už bude kruhový objezd ve Veltrusech průjezdný.

Objízdné trasy

Pro osobní automobily je stanovena objízdná trasa přes Zlosyň, Úžice, Odolenu Vodu a Postřižín.

Nákladní doprava bude vedena přes Zlosyň, Vojkovice, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Netřebu a Odolenu Vodu.

Omezení autobusové dopravy

Uzavírka se dotkne také linek Pražské integrované dopravy 370, 372 a 663. Cestující musí počítat se změnami tras i jízdních řádů.

Zastávka Kozomín bude dočasně přesunuta. Zrušeny budou zastávky Postřižín a Kozomín, rozcestí. Náhradou bude zastávka Postřižín, U Kapličky. Linka 663 navíc dočasně neobslouží zastávku Úžice, logistický park, kterou nahradí linka 370.

Fotografie je pouze ilustrační

