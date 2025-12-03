Už po dvaadvacáté: Betlémské světlo míří do Mělníka

Těsně před vánočními svátky opět dorazí do Mělníka Betlémské světlo, které každoročně rozvážejí skauti z celého světa. Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, přiveze do České republiky skautská delegace. Štafetou se světlo šíří do měst a obcí po celé zemi, do kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, nemocnic či na hřbitovy. Pro skauty je symbolem míru a přátelství.
Akci Betlémské světlo koordinuje spolek Junák – český skaut, největší výchovná organizace pro děti a mládež v Česku a součást celosvětového skautského hnutí.
Letos převezmou světýlko zástupci mělnických skautských oddílů již po dvaadvacáté. Slavnostní přijetí se uskuteční na vlakovém nádraží v Mělníku v sobotu 13. prosince 2025 v 10:14 hodin. Plamínek bude následně předán na faru v Mělníku a na farmu Jahodárny ve Vraňanech.
Široká veřejnost si může Betlémské světlo vyzvednout 4. adventní neděli 21. prosince 2025 na náměstí pod vánočním stromkem od 10:00 do 14:00 hodin a na Štědrý den 24. prosince u hřbitova na ulici Pražská od 10:00 do 12:00 hodin.