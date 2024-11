Už máte přezuto? Brzdná dráha na letních pneumatikách je o čtvrtinu delší

Neúprosně se blíží zima. Po nadprůměrně teplém září přišel teplotní zlom. Říjen nám na mnoha místech přinesl teploty pod bodem mrazu a navíc se na silnicích objevil i první sníh. Neváhejte a přezujte si na zimní pneumatiky co nejdříve. Přezout by měli zejména ti, co jezdí služebně po celé České republice.

„Nikdo z nás nedokáže přesně říci, respektive předpovědět, jaké bude počasí po celý den či následující den. Přemýšlet nad tím, zda své auto přezujeme teď anebo budeme čekat, až nasněží, je zbytečné,“ uvedla mluvčí policistů Markéta Robková.

Zákonodárce výměnu pneumatik pro zimní období stanovil z toho důvodu, že na našich silnicích je na podzim a v zimě vysoký počet dopravních nehod a nejčastější jejich příčinou je jízda na letních pneumatikách.

Důležité je vědět, že osobní vozidla musí mít zimní pneumatiky na všech kolech, nikoliv jen na hnané nápravě, jako tomu bylo dříve. Minimální hloubka dezénu neboli vzorku by měla být 4 mm. Důvodem je to, že vozidlo vybavené zimními pneumatikami, má vyšší přilnavost na ledu i sněhu, má lepší stabilitu v zatáčkách a podstatně kratší brzdnou dráhu.

Zimní pneumatika má uplatnění nejen na zasněženém povrchu. Její využití začíná už při poklesu teploty pod 7 stupňů Celsia. Nezapomínejte, že i když je během podzimního dne +10 až 12 stupňů Celsia, mohou večerní a hlavně noční teploty klesnout podstatně níže. I přesto, že obujete zimní pneumatiky, nemůžete jezdit na sněhu a ledu stejně, jako po suché silnici. Fyzikální zákony platí i pro vozidla se zimními pneumatikami.

Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji než pneumatika letní. Je to díky používání více druhů olejů a směsí silic, než u pneumatik letních. Tyto přísady se postupem času z pneumatiky vytrácejí díky chemických procesům a tím pneumatika ztrácí na svých jízdních vlastnostech.