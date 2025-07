Ul. 5. května (kdysi Pražská) a část náměstí Karla IV.

Uprostřed snímků je dvoupodlažní dům obchodníka Václava Haupta, v jednom volebním období i purkmistrem města. V přízemí byly umístěny obchody, v patře prostory pro bydlení. Vedle domu vlevo je oplocená Hauptova zahrada, jejíž plocha končila až u parčíku se sochou Karla IV. v tehdejší Vlasákově ulici ( později ul. Jana Švermy, nyní ul. Jaroslava Seiferta). Socha byla v parčíku osazena v roce 1878. Věnoval ji městu Jan Eduard rytíř z Neubergu, V zahradě obchodníka Haupta býval umístěn dřevěný altán v historizujícím slohu. Počátkem 30. let 20. století byla zahrada rozprodána na stavební parcely. Hned vedle Hauptova domu byl postaven v roce 1932 obchodní dům Baťa podle projektu arch. Miloslava Drofty, v roce 1934 dům s vinárnou a lahůdkami pana Šafránka podle projektu arch. Rudolfa Svobody. Obojí ve funkcionalistickém stylu. Uliční čára byla posunuta směrem do náměstí. Proluka mezi oběma objekty měla sloužit jako průjezd z Kalova náměstí do ulice Palackého. K realizaci však nedošlo. Před původní Hauptův dům směrem do náměstí byla provedena jednopodlažní přístavba s oblým rohem a terasou. V přístavbě byla umístěna prodejna cukrovinek Rudolfa Pachla RUPA a prodejna firmy Moravia. V 50. letech 20. století byla v objektu umístěna prodejna skla a porcelánu n .p. Domácí potřeby. V současné době je zde zlatnictví.