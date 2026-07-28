U Mělníka plánují novou úpravnu vody za více než miliardu. Má zajistit pitnou vodu pro desítky let
V blízkosti soutoku Labe a Vltavy by v příštích letech mohla vyrůst zcela nová úpravna vody. Vodohospodáři připravují rozsáhlou investici v hodnotě přes jednu miliardu korun, jejímž cílem je posílit zásobování pitnou vodou pro Mělnicko i další části středních Čech.
Nové zařízení má využívat moderní technologie úpravy vody a postupně nahradit či doplnit stávající kapacity, které už v budoucnu nemusí pokrýt rostoucí spotřebu ani nároky na kvalitu pitné vody.
Podle plánů bude úpravna umístěna v lokalitě nedaleko soutoku Labe a Vltavy, kde jsou vhodné podmínky pro odběr surové vody. Projekt je zatím ve fázi příprav a čeká ho ještě řada povolovacích procesů, včetně posouzení vlivů na životní prostředí.
Stavba představuje jednu z největších vodohospodářských investic v regionu za poslední roky. Jejím hlavním přínosem má být větší jistota dodávek pitné vody v období sucha, vyšší odolnost vodárenské soustavy a připravenost na budoucí klimatické změny i rostoucí počet odběratelů.
Pokud bude projekt pokračovat podle současných plánů, zahájení výstavby připadá v úvahu po dokončení projektové přípravy a získání všech potřebných povolení. Samotná realizace pak potrvá několik let.
Nová úpravna vody by měla zajistit spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro obyvatele regionu na mnoho dalších desetiletí a stát se klíčovou součástí vodohospodářské infrastruktury Mělnicka.
Fotografie převzato: FB město Mělník