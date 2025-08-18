U Dvořákovy stezky v Kralupech bude pokračovat kácení a úpravy terénu

U Dvořákovy stezky mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí se znovu bude kácet. Poté, co na jaře zmizely ze svahu podél železniční trati desítky vzrostlých stromů, Správa železnic oznámila, že kácení a další zásahy budou pokračovat.
První etapa zásahů proběhla na jaře. Odstraněny byly dřeviny rostoucí na stráni mezi stezkou a kolejištěm. Podle Správy železnic byly zásahy nezbytné kvůli bezpečnosti železničního provozu – stromy by při pádu mohly ohrozit drážní dopravu. Práce probíhaly v období vegetačního klidu a kvůli náročnému terénu byla využita lezecká technika.
Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda pro Mělnický Deník uvedl, nyní se práce přesouvají dále po trase směrem k portálům nelahozeveských tunelů
„V současné době se zaměřujeme na oblast portálů tunelů, kde do jara plánujeme odstranit křoviny a nebezpečné dřeviny, zvětralé horniny a provést zabezpečení skal. Dojde také k prořezu větví v blízkosti zesilovacího vedení 3 000 V,“ sdělil.
Podle Gavendy se nyní jedná především o nepřístupné lokality mimo hlavní trasu stezky. Úpravy v jejím bezprostředním okolí jsou už ukončené. Veškeré práce jsou podle sdělení koordinovány s místní samosprávou.