Třicet let tichého výkonu. Vodní elektrárna v Obříství dodává čistou energii a odolává i stoletým vodám

Na první pohled nenápadná, přesto nepostradatelná – taková je vodní elektrárna v Obříství, která už 30 let spolehlivě přeměňuje tok Labe na ekologickou elektřinu. Ročně jí vyrobí tolik, že by pokryla spotřebu více než 3 500 domácností.
Elektrárna leží přímo v katastru obce Obříství na Mělnicku, zhruba čtyři kilometry před soutokem Labe s Vltavou. Právě tady vznikla v roce 1995 vůbec první moderní nízkospádová elektrárna svého druhu v České republice. Od té doby do české sítě dodala více než 300 milionů kilowatthodin bezemisní energie.
„Obříství hraje důležitou roli v systému vodních elektráren na Labi. Díky pravidelným modernizacím zůstává i po třech dekádách plně funkční a spolehlivá,“ uvedl Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren společnosti ČEZ.
Stavba, která se nebojí velké vody
Elektrárna je vybavena dvěma Kaplanovými turbínami typu PIT, které jsou speciálně navržené pro nízký spád vody v rozmezí 1,5 až 3,8 metru. Za sekundu skrze ně proteče až 120 kubíků vody.
Zcela výjimečná je i samotná stavba. Objekt je konstruován tak, aby odolal stoleté vodě – technologie se v případě povodní dokáže „ponořit“ pod hladinu, aniž by došlo k vážnému poškození. Osvědčilo se to například při katastrofální povodni v roce 2002, kdy sice byla technologie zaplavena, ale budova zůstala neporušená a provoz byl rychle obnoven.
„Je to konstrukční řešení, které se vyplatilo. Povodně už elektrárnu několikrát zasáhly, ale díky odolnosti nikdy neutrpěla zásadní škody,“ popisuje David Schoř, vedoucí provozu malých vodních elektráren ČEZ.
Malý zdroj, velký význam
Obříství je součástí širší sítě vodních elektráren na Labi. Společnost ČEZ provozuje na řece celkem sedm elektráren, které zásobují elektřinou domácnosti ve čtyřech krajích – od Dvora Králové až po Ústí nad Labem.
Moderní technologie zajišťují v Obříství automatizovaný provoz, včetně samočisticího systému vtokových česlí, kde nečistoty z vody odstraňuje pojízdné zařízení s výměnným kontejnerem.
Po třiceti letech tak elektrárna v Obříství zůstává nejen symbolem technické odolnosti, ale především stabilním pilířem obnovitelné energetiky na Mělnicku a celém dolním toku Labe.