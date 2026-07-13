Trh práce na Mělnicku zůstává napjatý. Na jedno volné místo připadá téměř šest uchazečů
Situace na trhu práce na Mělnicku není pro uchazeče o zaměstnání příliš příznivá. Region má jednu z nejvyšších nezaměstnaností ve Středočeském kraji a zároveň zde panuje největší konkurence mezi lidmi hledajícími práci. Na jedno volné pracovní místo připadá téměř šest uchazečů.
Podíl nezaměstnaných na Mělnicku dosahuje 5,6 procenta. Horší situace je ve Středočeském kraji pouze na Kolínsku, kde nezaměstnanost činí 5,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě vykazují okresy Praha-východ a Praha-západ, kde se pohybuje kolem 1,8 procenta.
Na jedno místo připadá 5,7 uchazeče
Výrazný rozdíl je patrný také v počtu zájemců o jednotlivá pracovní místa. Zatímco ve Středočeském kraji připadají na jednu volnou pozici v průměru přibližně tři uchazeči, na Mělnicku je to 5,7 člověka. Jde o nejvyšší hodnotu v celém kraji.
Situace je tak výrazně složitější než například v okresech v blízkosti Prahy, kde je nabídka pracovních příležitostí vzhledem k počtu nezaměstnaných podstatně příznivější.
Nezaměstnanost na jaře mírně klesla
Ve Středočeském kraji se míra nezaměstnanosti během května snížila na čtyři procenta. Pokles souvisí mimo jiné s nástupem sezonních prací a pokračující poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle.
Ke konci května evidoval Úřad práce ve Středočeském kraji přibližně 40,8 tisíce uchazečů o zaměstnání. Z evidence během měsíce odešlo zhruba 5,1 tisíce lidí, zatímco nově se přihlásilo přibližně 4,7 tisíce uchazečů.
V kraji bylo zároveň k dispozici téměř 14 tisíc volných pracovních míst. Nejvíce nových pozic hlásili zaměstnavatelé na Mladoboleslavsku a v okresech Praha-východ a Praha-západ.
Přestože jarní měsíce přinesly mírné zlepšení, Mělnicko nadále patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností ve středních Čechách a uchazeči zde musí počítat s výrazně větší konkurencí při hledání nové práce.
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