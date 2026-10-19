Tragická nehoda u Zlonína. Kamion srazil dva koně, jeden na místě uhynul
Zlonín – Pondělní ráno 19. října poznamenala vážná dopravní nehoda na silnici I/9 u obce Zlonín ve Středočeském kraji. Projíždějící kamion se střetl se dvěma koňmi, kteří se pohybovali po vozovce. Jeden ze zvířat srážku nepřežil, druhý utrpěl zranění.
Policie přijala oznámení o události přibližně ve čtyři hodiny ráno. Podle policejní mluvčí Kateřiny Sejkové se koně pohybovali po hlavní silnici ve směru na Bašť, kde došlo ke střetu s nákladním vozem. Řidič kamionu vyvázl bez zranění.
Na místě zasahovali hasiči i veterinář
K nehodě vyrazili policisté a hasiči, kteří pomáhali s manipulací se zvířaty a jejich odstraněním z vozovky. Zraněného koně si následně převzal veterinář, který mu poskytl potřebné ošetření.
Okolnosti, za kterých se koně na silnici ocitli, zatím nejsou objasněné. Příčina jejich přítomnosti na vozovce je předmětem dalšího šetření.
Nehoda zkomplikovala ranní dopravu
Střet zvířat s kamionem ovlivnil také dopravu v okolí Zlonína. V místě se během ranních hodin tvořily kolony a řidiči museli počítat se zdržením.
Událost připomíná, jak nebezpečná může být přítomnost velkých zvířat na frekventované silnici, zejména za časného rána, kdy je provoz již poměrně hustý.
Zdroje:
Novinky.cz – Kamion srazil u Mělníka dva koně
CNN Prima NEWS – Vážná nehoda u Zlonína: Řidič tam srazil dva koně.