Tisíce řidičů na Mělnicku musí letos vyměnit řidičský průkaz. Vyřízení zabere jen pár minut
Řidiči na Mělnicku by si měli zkontrolovat platnost svých řidičských průkazů. Do konce letošního roku čeká výměna dokladu téměř tři tisíce lidí z regionu. Ve Středočeském kraji jde celkem o téměř 35 tisíc řidičů a v rámci celé republiky se počet blíží čtvrt milionu.
Nejvíce řidičů, kterým letos platnost průkazu končí, žije ve správním obvodu Mělník. Podle aktuálních údajů se výměna týká 1228 lidí. V Kralupech nad Vltavou musí svůj průkaz vyměnit dalších 806 řidičů a v Neratovicích 753.
Platnost řidičáku je deset let
Řidičské průkazy pro běžné osobní automobily mají zpravidla platnost deset let. Pokud řidič jejich platnost nezkontroluje a usedne za volant s propadlým dokladem, může se dostat do problémů.
Podle informací portálu veřejné správy gov.cz jde v takovém případě o přestupek. Při kontrole může být uložena pokuta až 1500 korun.
Zvláštní pozornost by měli věnovat platnosti svého řidičského průkazu také starší řidiči. Více než třetina dokladů, jejichž platnost letos končí, připadá na lidi ve věku 61 let a více.
O nový průkaz lze požádat z pohodlí domova
S výměnou není nutné čekat až na poslední chvíli. O nový řidičský průkaz je možné požádat už 90 dní před skončením platnosti současného dokladu.
Jednou z možností je návštěva kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výměnu lze ale vyřídit také elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy a bankovní identity.
Online žádost je podle Bankovní identity otázkou několika minut. Po přihlášení pomocí údajů, které lidé běžně používají při vstupu do svého internetového bankovnictví, lze žádost vyřídit bez návštěvy úřadu.
Bankovní identita dnes slouží jako digitální způsob ověření totožnosti při využívání řady služeb státu i soukromých společností. Podle dostupných údajů ji používá více než 5,3 milionu Čechů.
Nový řidičák může čekat v boxu nebo na úřadě
Požádat lze také o doručení nového řidičského průkazu na výdejní místo či do boxu Balíkovny. V České republice je k dispozici více než 11 tisíc těchto míst, přičemž ve Středočeském kraji jich funguje 1555.
Kdo dává přednost osobnímu převzetí, může si nový doklad vyzvednout na jednom z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V celé republice jich je 206, z toho 26 ve Středočeském kraji.
Řidiči, kterým letos platnost průkazu končí, by proto neměli výměnu odkládat. Nejjednodušší je nejprve zkontrolovat datum uvedené na průkazu a následně si zvolit způsob vyřízení, který jim vyhovuje.