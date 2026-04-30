Tipy na víkend na Mělnicku: čarodějnice i jarní akce od 30. dubna do 3. května 2026

Kde strávit čarodějnice?🧙‍♂️
🔥Mělničáry – Mělnické čarodějnice

Kde: Sady na Polabí, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00

Akce s pestrým programem – dětské soutěže, malování na obličej, koncert kapely Other Way, ohňová show i DJ. Ideální pro rodiny i partu přátel, kostýmy vítány.

🔥Ice Hockey Bar – Čarodějnice na Zimáku

Kde: Ice Hockey Bar, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 15:00

Odpoledne plné zábavy. Děti čeká až 8 stanovišť se sportovními i vědomostními úkoly a malé odměny. Nechybí ani skákací hrady. Večer se rozhoří oheň na buřty  a kolem 20:00 se zapálí čarodějnice.

🔥Valpuržina noc mezi řádky

Kde: vinice Klamovka, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00

Atmosférický večer na vinici s vínem, hudbou a ohněm. Těšit se můžete na koncert kapely MalemIrish, grilované speciality i opékání špekáčků. Akce má pohodovou jarní atmosféru a vstup je zdarma.

🔥Pálení čarodějnic na Chloumku

Kde: Chloumek, pod kaplí sv. Jana Nepomuckého
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00

Tradiční akce, která se vrací po 15 letech. Nabídne program pro děti, občerstvení, hudbu i velkou hranici. Zapálení čarodějnice proběhne mezi 20:00–21:00.

🔥Pálení čarodějnic Tišice

Kde: TJ Sokol Tišice
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00

Klasické čarodějnice s aktivitami pro děti, opékáním buřtů a večerním zapálením hranice kolem 19:00. Poté následuje volná zábava.

🎉Víkendové akce (pátek–neděle)
Pátek
KuKfest HP5

Kde: Račice E8
Kdy: pátek 1. 5., od 17:00

Punkrockový festival s kapelami Driák, Louty nebo Tydle vidle. Doplní je další kapely a chybět nebude ani občerstvení a gril. Ideální pro fanoušky živé hudby.

Otevírá se RKD

Kde: Mělnická 98, Vysoká Libeň
Kdy: pátek 1. 5., od 18:00

Komunitní akce s živou hudbou, zpěvem a přátelskou atmosférou. Můžeš se zapojit i ty – vezmi nástroj nebo hlas a přidej se.

Slavnostní večer – Lázně Mšené

Kde: Lázně Mšené
Kdy: pátek 1.5. od 19:30

Slavnostní večer k 230 letům lázní s hudbou skupiny Mane, tancem a tombolu. Společenská událost s omezenou kapacitou.

Prvomájový výstup na Milešovku

Kde: start České Kopisty → Milešovka
Kdy: pátek 1. 5., od 10:30

Zážitkový výlet s průvodci – poznávání bylin, krajiny a energetických míst. Trasa cca 6 km s krásnými výhledy.

Sobota
Jazzový festival u řeky

Kde: Kralupy nad Vltavou (levý břeh Vltavy)
Kdy: sobota 2. 5., od 15:00

Tradiční jazzový festival pod širým nebem. Pohodová atmosféra u řeky, ideální na odpolední relax s hudbou.

Gulášobraní v Křivenicích

Kde: náplavka u Labe, Křivenice (Horní Počaply)
Kdy: sobota 2. 5., od 12:30

Soutěž amatérských kuchařů o nejlepší guláš. Návštěvníci mohou ochutnávat, hlasovat a užít si doprovodný program včetně atrakcí pro děti.

Neděle
Slavnostní otevření zámečku Turbovice

Kde: Skuhrov 18, Mělník
Kdy: neděle 3. 5., od 14:00

Výjimečná událost – poprvé se veřejnosti otevře zrekonstruovaný zámeček. Čeká tě hudební program (klasika, tango i pop-rock), občerstvení a prohlídky prostor.

Na Mělnicku bude tenhle prodloužený víkend opravdu nabitý – od tradičních čarodějnic s ohněm a buřty přes hudební festivaly až po slavnostní otevření i výlety do přírody. Ať už hledáš rodinnou zábavu, večer s přáteli nebo klidnější kulturní zážitek, určitě si vybereš. Stačí jen vyrazit a užít si jarní atmosféru naplno. 

Fotografie převzato: FB město Mělník 

