Tipy na víkend na Mělnicku: čarodějnice i jarní akce od 30. dubna do 3. května 2026
Kde strávit čarodějnice?🧙♂️
🔥Mělničáry – Mělnické čarodějnice
Kde: Sady na Polabí, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00
Akce s pestrým programem – dětské soutěže, malování na obličej, koncert kapely Other Way, ohňová show i DJ. Ideální pro rodiny i partu přátel, kostýmy vítány.
🔥Ice Hockey Bar – Čarodějnice na Zimáku
Kde: Ice Hockey Bar, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 15:00
Odpoledne plné zábavy. Děti čeká až 8 stanovišť se sportovními i vědomostními úkoly a malé odměny. Nechybí ani skákací hrady. Večer se rozhoří oheň na buřty a kolem 20:00 se zapálí čarodějnice.
🔥Valpuržina noc mezi řádky
Kde: vinice Klamovka, Mělník
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00
Atmosférický večer na vinici s vínem, hudbou a ohněm. Těšit se můžete na koncert kapely MalemIrish, grilované speciality i opékání špekáčků. Akce má pohodovou jarní atmosféru a vstup je zdarma.
🔥Pálení čarodějnic na Chloumku
Kde: Chloumek, pod kaplí sv. Jana Nepomuckého
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00
Tradiční akce, která se vrací po 15 letech. Nabídne program pro děti, občerstvení, hudbu i velkou hranici. Zapálení čarodějnice proběhne mezi 20:00–21:00.
🔥Pálení čarodějnic Tišice
Kde: TJ Sokol Tišice
Kdy: čtvrtek 30. 4., od 17:00
Klasické čarodějnice s aktivitami pro děti, opékáním buřtů a večerním zapálením hranice kolem 19:00. Poté následuje volná zábava.
🎉Víkendové akce (pátek–neděle)
Pátek
KuKfest HP5
Kde: Račice E8
Kdy: pátek 1. 5., od 17:00
Punkrockový festival s kapelami Driák, Louty nebo Tydle vidle. Doplní je další kapely a chybět nebude ani občerstvení a gril. Ideální pro fanoušky živé hudby.
Otevírá se RKD
Kde: Mělnická 98, Vysoká Libeň
Kdy: pátek 1. 5., od 18:00
Komunitní akce s živou hudbou, zpěvem a přátelskou atmosférou. Můžeš se zapojit i ty – vezmi nástroj nebo hlas a přidej se.
Slavnostní večer – Lázně Mšené
Kde: Lázně Mšené
Kdy: pátek 1.5. od 19:30
Slavnostní večer k 230 letům lázní s hudbou skupiny Mane, tancem a tombolu. Společenská událost s omezenou kapacitou.
Prvomájový výstup na Milešovku
Kde: start České Kopisty → Milešovka
Kdy: pátek 1. 5., od 10:30
Zážitkový výlet s průvodci – poznávání bylin, krajiny a energetických míst. Trasa cca 6 km s krásnými výhledy.
Sobota
Jazzový festival u řeky
Kde: Kralupy nad Vltavou (levý břeh Vltavy)
Kdy: sobota 2. 5., od 15:00
Tradiční jazzový festival pod širým nebem. Pohodová atmosféra u řeky, ideální na odpolední relax s hudbou.
Gulášobraní v Křivenicích
Kde: náplavka u Labe, Křivenice (Horní Počaply)
Kdy: sobota 2. 5., od 12:30
Soutěž amatérských kuchařů o nejlepší guláš. Návštěvníci mohou ochutnávat, hlasovat a užít si doprovodný program včetně atrakcí pro děti.
Neděle
Slavnostní otevření zámečku Turbovice
Kde: Skuhrov 18, Mělník
Kdy: neděle 3. 5., od 14:00
Výjimečná událost – poprvé se veřejnosti otevře zrekonstruovaný zámeček. Čeká tě hudební program (klasika, tango i pop-rock), občerstvení a prohlídky prostor.
Na Mělnicku bude tenhle prodloužený víkend opravdu nabitý – od tradičních čarodějnic s ohněm a buřty přes hudební festivaly až po slavnostní otevření i výlety do přírody. Ať už hledáš rodinnou zábavu, večer s přáteli nebo klidnější kulturní zážitek, určitě si vybereš. Stačí jen vyrazit a užít si jarní atmosféru naplno.
Fotografie převzato: FB město Mělník