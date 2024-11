Název: TIM FIRTH: HOLKY Z KALENDÁŘE (CALENDAR GIRLS) Cena: od 90,00 Kč Místo: Společenský dům Neratovice

Původně film, později divadelní hra podle skutečné události. W. I. neboli Women´s Institute je největší britská dobrovolnická organizace. V jedné její pobočce v Yorkhsiru se schází šest přítelkyň, aby zavařovaly, vyměňovaly si recepty, pletly, vzdělávaly se. Ve skutečnosti je to ale příležitost společně trávit čas („a bláznit“ pod záminkou ušlechtilých činností, jak praví manžel jedné z žen). Harmonické společenství narušuje zpráva – Annin muž má rakovinu. Za rok skutečně zemře a aktivní Chris se rozhodne, jak by mohla jejich organizace co nejvíc přispět na charitu. Každoročně vydávaný kalendář už nebude obsahovat banální obrázky krajiny, ale ženské akty! Přítelkyně se vyděsí při představě, že budou fotit „nahotiny“, ale Chris jim vysvětlí, že to není totéž. Navzdory obavám z věku (a názoru sousedů) si ženy z focení udělají legraci a dokážou na svůj kalendář být pyšné. Druhé dějství začíná veřejnou obhajobou Annie na ústředí W. I., kde vznikne skandál, v městečku také – ale o kalendář je enormní zájem. Jeho prodejem se pro nemocnici vydělá půl milionu liber, z dam se stanou hvězdy a jejich vzájemné i životní vztahy eskalují. Vyhrotí se konflikt mezi nejlepšími přítelkyněmi Chris a Annie, ovšem síla jejich společného gesta i prožitá odvaha je na konci opět svedou dohromady.

Hraje DS Právě začínáme Horní Počernice, režie Jana Sůvová a Klára Šimicová